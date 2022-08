DJI Avata si prepara al lancio: nuove foto e video ci mostrano il gioiello di casa

Sono state divulgate delle nuove informazioni per quanto riguarda DJI Avata, ossia il nuovo prodotto della società che presto potrebbe finire nelle nostre mani. In tanti hanno effettivamente provato ad aspettare e ad informarsi a dovere nel corso del tempo, ma non sempre gli aggiornamenti arrivano presto o, come è già capitato, prima del previsto. Da ciò comprendiamo bene che si debba fare una sorta di riepilogo della situazione: vediamo che cosa sappiamo.

Avete notato che nelle seguenti ore sono venute a galla alcune info interessanti su DJI Avata? Pare che potrebbe essere il prossimo grande progetto della società cinese. Si tratta in altre parole del drone FPV, acronimo di First-Person View, pensato soprattutto per gli interni. In origine sarebbe stato progettato soltanto per gli esterni, ma adesso la situazione è totalmente cambiata e si rivelerà essere di gran lunga migliore rispetto a prima.

Dobbiamo tutto al suo design compatto e alle incredibili prestazioni che potrebbe essere in grado di offrire. Non per niente, Avata dovrebbe essere manovrabile anche in ambienti molto più ristretti, rappresentando quindi uno strumento essenziale per tutti gli appassionati di videomaking. Troviamo un esempio lampante nel breve clip condiviso dal noto leaker del settore OsitaLV; il drone viene pilotato tramite lo stesso controller che abbiamo visto debuttare con FPV l’anno scorso.

Descrizione parziale e delucidazioni sul drone

Tuttavia, il pilota sembra indossare un visore per il feed video molto diverso, forse simile nel design ma più compatto e snello. Sfortunatamente il video è molto corto e l’inquadratura del drone in sé per sé è di qualità scarsa. Ma rispetto a quanto era stato leakkato diverso tempo fa, possiamo dire che siano state aggiunte delle nuove foto sul web grazie a un’altra fonte, chiamata @AttaccoG. Gli scatti sono stati condivisi nella stessa conversazione su Twitter, per cui è ovvio che riceveremo altri aggiornamenti direttamente da lì.

Ora come ora non siamo in possesso ancora di una data di lancio esatta per il nuovo dispositivo e i gadget annessi, ma sembra che tutti concordino sul fatto che l’attesa non dovrebbe essere molto lunga. Probabilmente sentiremo altre notizie soltanto in seguito dato che ora si sa poco e nulla, o meglio non c’è niente di troppo esplicativo al momento se non la divulgazione delle immagini di cui abbiamo parlato prima. Sicuramente sentiremo degli update al riguardo, ma ora quello che conta è di ascoltare ciò che ci viene detto.

Le news importanti sulla faccenda tenete a mente che ci saranno in continuazione, quindi non rimarremo mai privi di informazioni o di aggiornamenti che hanno prevalentemente a che fare con il DJI Avata. I droni saranno sempre e comunque delle ottime scelte per tutti quelli che amano il mondo del videomaking, come anche chi avrebbe intenzione di approcciarsi a questi device elettronici per la prima volta.