Maldini fa spese a Parigi: il nome è caldissimo, i tifosi possono finalmente sognare

Paolo Maldini sta lavorando duramente per cercare di portare direttamente da Parigi un colpo in grado di infiammare il cuore dei tifosi milanisti: ecco di chi si tratta.

Dopo gli acquisti di Origi e De Ketelaere il Milan si appresta a completare la rosa in vista di una stagione molto intensa sia dal punto di vista fisico che da quello psicologico.

La nuova stagione è alle porte ma per la fine del calciomercato si dovrà aspettare fino al 31 agosto, giorno del gong finale. Tutte le squadre sono alla ricerca degli ultimi colpi per affrontare al meglio una stagione condizionata dal Mondiale in Qatar tra novembre e dicembre. Tra queste c’è chiaramente il Milan, che ha già piazzato due acquisti importanti come Origi e De Ketelaere ma che non ha intenzione di fermarsi qui.

Oltre al sogno Ziyech che potrebbe verificarsi solo nelle ultime ore di mercato, i rossoneri sono alla ricerca di un difensore centrale e un centrocampista. I due ruoli sono rimasti scoperti con gli addii di Romagnoli e Kessié, per questo motivo Maldini è a lavoro per cercare di individuare i profili ideali. Per quanto riguarda la mediana, sfumato Renato Sanches, i nomi in pole position sono al momento Onyedika del Midtjylland e Ilic del Verona.

Per la difesa invece la dirigenza del Milan vuole puntare su un giocatore in stile Tomori: giovane, con grandi potenzialità e a un prezzo vantaggioso. Sembra però ormai quasi sfumato quello che aveva rappresentato l’obiettivo numero uno fino a qualche settimana fa, Japhet Tanganga del Tottneham. Adesso l’inglese sembra più vicino alla Roma, motivo per cui la dirigenza ha deciso di virare prepotentemente direzione Parigi.

I dettagli dell’operazione: c’è una data chiave che potrebbe sbloccare tutto

Paolo Maldini non ha più dubbi: il preferito è un mancino, capace anche di giocare nel ruolo di terzino sinistro in caso di emergenza. Il PSG ha in rosa un calciatore sul piede di partenza, considerato ormai un esubero del club: si tratta di Abdou Diallo. Si tratta di un classe 1996, che l’allora direttore sportivo Leonardo acquistò dal Borussia Dortmund per 32 milioni di euro appena tre anni fa.

L’operazione dovrebbe potersi sbloccare dopo il 15 agosto, data in cui il presidente Al-Khelaifi darà il via libera alla cessione del giocatore anche in prestito con diritto di riscatto, la formula preferita dal Milan. La trattativa sarebbe particolarmente vantaggiosa per un altro aspetto: infatti i parigini pagherebbero una parte dell’ingaggio da 5,5 milioni percepito dal senegalese.

Il Milan attende ben vigile che tutti gli incastri si sblocchino per regalare a Pioli e ai tifosi un colpo in grado di completare un reparto difensivo molto competitivo.