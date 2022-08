Scandalo Juve, gravissime accuse contro un calciatore bianconero: “È vicino ai criminali”

Scandalo in casa Juventus, le accuse sono gravissime e possono avere serie ripercussioni sul club e sulla carriera dello stesso giocatore. L’annuncio arriva direttamente dalla Polizia.

Il recente passato bianconero è stato caratterizzato da un saliscendi di emozioni ed eventi che hanno pian piano cambiato la dimensione della squadra, passata dall’essere la dominatrice di Italia ad una realtà importante quanto nobile ma da almeno un biennio ben lungi dal vantare quella posizione di indiscutibile superiorità che l’aveva contraddistinta per una decade.

Come in qualsiasi percorso vitale, anche nel calcio i cicli e le storie sono destinati a finire e l’involuzione vissuta all’ombra della Mole Antonelliana può essere considerata come una normale conseguenza ad un percorso che ha comunque visto i sabaudi vincere in modo reiterato in Italia e dire la propria con grande onore anche in campo europeo.

Sempre come nella vita, ciò che finisce non è però destinato a non ritornare e non è dunque un caso che Arrivabene, Cherubini e colleghi si stiano in questi mesi distinguendo per una campagna acquisti importante quanto oculata, finalizzata alla costruzione di una rosa più forte rispetto a quella consegnata al mister livornese lo scorso anno e che non presenti più le defezioni palesate nel corso del triennio contraddistinto dalla triplice staffetta Sarri-Pirlo-Allegri.

La strada tracciata quest’anno segue questa direzione, come restituitoci dal corposo attualizzarsi di operazioni volte a creare un equilibrio tra entrate e uscite che permettesse di limare la rosa soprattutto in quelle regioni di campo peggio messe. In tale luce, dunque, si leggano gli approdi di Di Maria, Pogba e Bremer, cui si aggiungeranno con ogni probabilità quelli di Kostic e Depay volti al corroboramento ulteriore dell’attacco.

Legami con la mafia, nei guai il calciatore della Juventus

In attesa di novità su tale fronte, però, non sfugga uno scenario che rischierebbe di passare in secondo piano in quanto slegato in parte dal calcio giocato ma che è comunque destinato ad avere su di esso un’ingerenza di non poco conto. Ci riferiamo a quanto vissuto in queste settimane dal giovane centrocampista Mohamad Ihattaren acquistato dai piemontesi lo scorso anno e subito approdato in prestito alla Sampdoria.

La distanza dalla terra natia fiamminga ha però portato lui a distaccarsi da questo sport, esortandolo a tornare in quell’Olanda che lo ha cullato biograficamente e calcisticamente. Attualmente in prestito all’Ajax, su di lui si è scritto e detto molto a causa di alcune vicinanze ad ambienti della mafia olandese, legate anche ad una relazione da lui intrattenuta con una ragazza appartenente ad un losco giro.

A confermare la tesi è stato l’ ex agente di polizia e giornalista di cronaca nera, John Van den Heuvel, che si è espresso come segue al De Telegraaf. “È molto vicino a criminali. Questo non significa che lui stesso compia atti criminali, ma la linea è molto sottile”.

L’intenzione dell’Ajax è adesso quella di rescindere il contratto, rispedendolo di fatto ad una Juventus che meno di un anno fa mai avrebbe pensato che dietro quel gran talento potessero celarsi problematiche così importanti.