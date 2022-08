Spalletti ha fretta: arriva la conferma ufficiale sul prossimo obiettivo

Il Napoli vuole rinforzarsi in vista della prossima stagione: arriva la conferma ufficiale sul prossimo obiettivo di mercato.

La società azzurra è al lavoro per rendere più competitiva la rosa di Spalletti in vista del prossimo campionato. Il mirino si è spostato su un giocatore importante di Serie A.

Il Napoli è una delle squadre che sta cambiando maggiormente volto rispetto alla stagione precedente. Gli azzurri sono reduci da un buon campionato chiuso con il terzo posto in classifica ed un sogno scudetto durato diversi mesi, ma ora è in corso una svolta importante. Diversi senatori hanno lasciato la squadra (Ospina, Ghoulam, Koulibaly, Mertens ed Insigne), mentre la dirigenza ha chiuso alcune trattative (Olivera, Ostigard, Min-Jae e Kvaratskhelia). È cambiato anche il capitano, visto che i tre precedenti possessori della fascia hanno lasciato la squadra: il gruppo ha riconosciuto Di Lorenzo come leader dello spogliatoio.

La società, nel frattempo, continua a pensare ad eventuali nuovi rinforzi: arriva anche la conferma ufficiale per un obiettivo.

Napoli, svelato un obiettivo importante: la cifra richiesta è altissima

Salvo sorprese, l’attuale gruppo del Napoli non dovrebbe subire numerosi stravolgimenti. Verosimilmente, però, potrebbe esserci ancora spazio per alcuni movimenti in entrata. La dirigenza è intervenuta prontamente per portare in azzurro il sostituto di Koulibaly, mentre Kvaratskhelia avrebbe colpito Spalletti in ritiro al punto che l’allenatore starebbe pensando di renderlo il titolare della fascia sinistra.

Al momento ci sarebbe un solo giocatore in uscita: Andrea Petagna. L’attaccante vorrebbe giocare di più e, per questo motivo, non è da escludere una sua partenza nelle prossime settimane. Sul giocatore ci sarebbe il Monza, ma per ora non sarebbe vicina la chiusura della trattativa.

Il Napoli, nel frattempo, si guarda intorno per cercare un eventuale sostituto: nel mirino, oltre a Simeone, c’è anche Raspadori.

A confermarlo è stato l’AD neroverde Giovanni Carnevali, che ha affermato: “Abbiamo già fatto una cessione importante e a gennaio abbiamo ceduto Boga, quindi non abbiamo bisogno di vendere, anche se frenare un giocatore che ha ambizioni non è semplice. Raspadori ha una richiesta dal Napoli, vediamo come finirà nei prossimi giorni”.

Come noto, però, il Sassuolo è una bottega molto cara per il mercato, come dimostrato dalla cessione di Scamacca per €42 milioni al West Ham. Secondo alcune indiscrezioni, il Sassuolo avrebbe chiesto almeno €35 milioni per lasciar partire Raspadori: la trattativa, dunque, potrebbe non essere semplicissima. L’intenzione degli emiliani è quella di trattenere l’attaccante, ma il Napoli potrebbe presto tornare alla carica. Sul giocatore, nelle ultime ore, è emerso anche l’interesse della Juventus.