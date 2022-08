Cassano spiazza tutti: quel retroscena con Beckham al Real diventa virale

Antonio Cassano è tornato a far parlare di sé per un episodio capitato durante la sua esperienza al Real Madrid: il retroscena coinvolge men che meno che David Beckham e ha lasciato tutti a bocca aperta.

Non tutti ricordano che nel Real Madrid dei Galacticos dei primi anni 2000 figurava anche un giovane ragazzo di Bari Vecchia, che condivideva lo spogliatoio con fuoriclasse del calibro di Ronaldo, Figo, Zidane e tanti altri.

Se c’è un aggettivo che non è mai appartenuto ad Antonio Cassano durante tutta la sua vita è certamente la banalità. La sua stella nasce nella squadra della sua città quando, ad appena 17 anni, segna un gol iconico contro l’Inter che fa esplodere di gioia il San Nicola. Quella sarà solo la prima delle tante magie che accompagneranno la sua carriera sui campi da gioco. Come tutti i più grandi Cassano è però sempre stato genio misto a sregolatezza, e ciò non gli ha sicuramente permesso di esprimere tutto il potenziale che madre natura gli aveva donato.

Adesso Fantantonio, dopo aver detto addio al calcio giocato, è un discusso opinionista sportivo della trasmissione Bobo TV, ideata da Christian Vieri e in onda su Twitch settimanalmente. Le sue opinioni dividono sempre il pubblico tra chi è d’accordo con lui e chi invece non condivide assolutamente. Ciò crea un dibattito spesso acceso ma molto vero che rappresenta uno dei segreti del successo del programma in termini di ascolti.

Spesso accade che i protagonisti, che oltre a Cassano e Vieri sono Nicola Ventola e Lele Adani, raccontino alcuni episodi divertenti delle loro passate carriere da calciatori. Il ragazzo di Bari Vecchia ha voluto svelare un retroscena incredibile capitato durante un’esperienza che ha rappresentato la grande occasione della sua vita: quella al Real Madrid.

I Galacticos non ci potevano credere: ecco la reazione di Capello

Dopo la positiva avventura alla Roma con il suo “gemello” Francesco Totti, nel gennaio del 2006 Fantantonio viene acquistato da Florentino Perez. In quegli anni il Real Madrid era una squadra fantastica formata da grandissimi campioni, e l’allenatore era uno dei più grandi della storia: Fabio Capello. Durante un allenamento Cassano, la cui conferenza di presentazione con addosso un pellicciotto rimarrà negli annali, si rese protagonista di un episodio incredibile.

Il talento pugliese infatti bloccò la seduta per cercare un orecchino da 100.000 euro appena comprato. Ha raccontato: “Cadde a terra (…) Ho perso l’orecchino, fermatevi tutti! Tutti i giocatori, Beckham, Ronaldo e Zidane a cercarlo per terra. Capello era lontano: ‘Che è successo?’. Mister fammi la multa ho perso l’orecchino che costa 100.000 euro… mi ha mandato via fuori rosa!”.

Un racconto esilarante che però testimonia la grande follia di un giocatore che, per sua stessa ammissione, avrebbe potuto fare molto di più per le qualità che possedeva.