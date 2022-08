445€ al mese e 400€ subito: i nuovi Bonus Famiglia di agosto, dono alle famiglie

Arrivano nuovi aiuti sociali per le famiglie italiane e ce n’è davvero un grande bisogno.

Le famiglie italiane sono sempre più in difficoltà: sono gli osservatori sulla povertà a certificare questo dato drammatico.

Non solo il lavoro è sempre più povero e precario ma l’inflazione è ormai all’8% e sono proprio le famiglie con i figli a carico a non riuscire più ad andare avanti.

I nuovi aiuti per le famiglie con figli

Mentre altri paesi europei erogano aiuti fortissimi per le famiglie con i figli, in Italia gli aiuti sono pochi e sono proprio le famiglie con ISEE più basso e con i figli a carico ad avere le maggiori difficoltà.

Ma adesso arrivano dei bonus che possono essere utili concretamente e che possono effettivamente offrire un aiuto. Come sappiamo per le famiglie italiane con i figli a carico c’è l’assegno unico universale. L’assegno unico universale è stata sicuramente una grande rivoluzione ma i problemi non mancano. La cosa positiva dell’assegno unico è che effettivamente universale e quindi nessuno è escluso da questo ausilio. Tuttavia per tante famiglie l’assegno unico è chiaramente insufficiente per riuscire a far fronte alle spese dei figli e quindi c’è bisogno di bonus aggiuntivi. Ma per fortuna i bonus aggiuntivi ci sono.

Aiuti per tutti

Addirittura le famiglie con ISEE basso possono arrivare a percepire €445 al mese. Vediamo come fare godere di questo aiuto e dell’altro aiuto di 400 euro erogate una tantum che può essere a disposizione delle famiglie anche senza figli. Come sappiamo una delle spese maggiori quando si ha un bambino è proprio quella del nido. Proprio per questo esiste il bonus nido che eroga una cifra importante e mensile. Il bonus nido non si può richiedere soltanto per i nidi pubblici ma anche quelli privati possono essere agevolati da questo bonus. Per le famiglie con ISEE basso il bonus nido cumulato all’assegno unico consente di avere addirittura 445 euro al mese per ogni figlio.

Bonus per chi è in difficoltà

E’ sicuramente una cifra estremamente interessante ma il limite del bonus nido e che si può richiedere soltanto fino ai tre anni di età del bambino. Tuttavia c’è un bonus che tutte le famiglie con ISEE basso possono richiedere anche se non hanno i figli a carico. Come sappiamo infatti la situazione per molte famiglie è diventata estremamente difficile e precaria. Proprio per questo il governo mette a disposizione i buoni spesa. I buoni spesa sono proprio un aiuto erogato dal governo ma tramite i comuni.