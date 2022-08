Automobile: i nuovi Bonus ti fanno risparmiare sulla manutenzione della tua auto e sul bollo

In questo periodo i bonus auto tradizionali non riscuotono un grande interesse da parte degli italiani.

Sicuramente il bonus messi in campo dal governo per l’acquisto delle auto elettriche o comunque delle auto basse emissioni hanno la loro importanza, ma gli italiani in questo periodo non vogliono acquistare auto nuove .

Per fortuna però arrivano concrete occasioni di risparmio e bonus innovativi che possono aiutare gli italiani proprio nella gestione della propria autovettura.

I bonus veramente utili sull’auto

Infatti il vero e proprio crollo delle immatricolazioni certifica il fatto che oggi gli italiani vogliono risparmiare e non vogliono comprare tendenzialmente delle auto nuove.

Proprio per questo il bonus più importante è quello che aiuta l’automobilista nella vita di tutti i giorni sulla sua vettura. Un primo risparmio messo a disposizione dallo Stato riguarda proprio una delle tasse più odiate dagli automobilisti ovvero il bollo. Sul bollo arriva addirittura un risparmio del 20%. L’ACI farà risparmiare il 20% del bollo auto a quegli automobilisti che lo pagheranno con domiciliazione sul conto corrente. Infatti in molte regioni italiane è possibile avere questo sconto del 20% sul bollo se lo si paga con domiciliazione.

Risparmio concreto su bollo e altre spese

Prima di vedere gli altri bonus è importante ricordare che alcuni automobilisti hanno l’esenzione totale dal bollo. Ma si tratta soltanto delle auto elettriche, delle auto d’epoca di quelle adibite al trasporto delle persone diversamente abili. Un bonus decisamente innovativo messo in campo dal governo è il bonus retrofit. Questo bonus eroga addirittura 3.500 euro e non richiede l’acquisto di una nuova auto. Il bonus retrofit è una detrazione IRPEF del 60% delle spese necessarie al retrofit. Il retrofit è sostituzione del vecchio motore dell’automobile con un moderno motore elettrico. Dunque chi fa il retrofit potrà ottenere un rimborso fino a 3500 euro.

Risparmio sulle assicurazioni

Ma occasioni di risparmio molto interessanti sull’auto ci sono anche sul fronte delle assicurazioni. Questa volta non parliamo di qualche particolare bonus ma di un’occasione di risparmio che si può ottenere su internet ma che impone anche di stare molto attenti. Infatti i siti che permettono di confrontare tra loro le varie polizze assicurative consentono di risparmiare tanto. Ma è proprio su quei siti più noti e controllati che bisogna andare e bisogna evitare quei siti truffaldini che sembrano proprio i siti delle più note assicurazioni, ma invece sono falsi. Purtroppo infatti tante truffe stanno emergendo sulle assicurazioni online.