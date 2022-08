Come arrotondare lo stipendio con lavori extra: ecco le migliori attività per guadagnare di più

Ci sono delle attività extra-lavorative che possono aiutare ad arrotondare lo stipendio (sempre più magro). Ecco quali sono.

Attività note e meno note che possono trasformarsi in una formidabile opportunità per trovare una fonte di guadagno extra.

Capita specialmente in Italia: ovvero il fatto che sempre più spesso il solo stipendio non basta più ai lavoratori, costretti a cercarsi una seconda attività per arrotondare i guadagni. Ma quali sono queste attività? Money.it ne ha elencate diverse, almeno una decina.

Storie come quella di Jeff Lerner, ex musicista squattrinato e oggi milionario “self-made” provano che si può non soltanto arrotondare il proprio stipendio, ma anche pagare un maxi debito da 495mila dollari solo con le entrare delle attività secondarie. Grazie a questi lavori secondari Lerner ha avviato una propria società, l’Entre – Institute.

Molti si chiederanno allora quali siano le migliori attività extra arrotondare lo stipendio. Ecco quelle consigliate dallo stesso Lerner

1. Vendere foto d’archivio

Per gli appassionati di fotografia desiderosi di arrotondare lo stipendio sarà utile sapere che si può essere pagati per pubblicare delle foto d’archivio su piattaforme di foto stock. Che si tratti di ritratti, foto panoramiche, o anche foto di artistiche di alcuni oggetti. Sono numerosi i blogger che cercano foto per i loro siti, nel rispetto delle norme sul copyright.

Perciò siti come Shutterstock e Depositphotos sono continuamente alla ricerca di nuove foto per espandere il proprio portfolio di immagini senza copyright. Grazie alla propria passione, a seconda della quantità, della qualità e dell’unicità delle immagini, si può arrivare a guadagnare tra i 200-500 dollari al mese ((194-485 euro, stando al cambio attuale).

2. Trascrivere audio

Per gli esperti dattilografi c’è la possibilità di arrotondare trascrivendo audio. Un’opzione che permette di guadagnare fino a 20 dollari l’ora o anche di più per chi ha esperienza nel settore medico o legale. Siti come TranscribeMe, Speakwrite GoTranscript cercano chi possa trascrivere dati e conversazioni. Come riferisce lo stesso sito, su GoTranscript si possono guadagnare tra i 245-1.495 dollari (238-1451 euro).

3. Noleggiare la propria macchina

Oltre a potersi avvalere di app come Uber e Lyft, c’è la possibilità di noleggiare la propria auto, allo stesso modo in cui si può affittare il proprio appartamento su Airbnb. Un’attività secondaria che sicuramente comporta dei rischi, ma potrebbe risultare piuttosto redditizia. “Un cliente con cui ho lavorato – spiega Lerner – ha noleggiato la sua auto due o tre giorni alla settimana e ha ottenuto più di 3.500 dollari al mese”.

4. Fare l’house-sitter e babysitter

Se tutti sanno cosa sia una babysitter o un pet-sitter, meno noto è cosa sia un house-sitter. Alcune persone che vanno in vacanza scelgono infatti di pagare un house-sitter per prendersi cura della casa, delle piante e degli animali. Un house-sitter con un elenco di clienti fedeli e affidabili può arrivare a guadagnare fino a 95-100 euro al giorno. Mentre a fare la baby sitter e a dare ripetizioni si può guadagnare fino a 20 euro l’ora, mentre un pet sitter può arrivare a circa 15-18 euro l’ora per.

5. Partecipare ai sondaggi come “tester”

Un’altra buona attività per arrotondare è partecipare ai sondaggi, dando la propria opinione. Sono molte le società di ricerche di mercato alla ricerca di persone per testare i loro prodotti, fornire opinioni nei sondaggi su una vasta gamma di beni di consumo. Così si possono arrivare a guadagnare fino a 500 dollari al mese. Ci sono siti come UserTesting e UserZoom grazie ai quali si può scaricare il software di test e registrarsi con una webcam nel corso del test. In questa maniera si possono guadagnare 10 dollari (9,70 euro) per 20 minuti di test.

6. Fare il “mistery shopper”

Un’altra attività poco conosciuta è essere pagati mentre si fanno acquisti. Le società di ricerche di mercato assumono gli “acquirenti misteriosi” per valutare la qualità del servizio di diversi negozi e ristoranti. Per trovare opportunità del genere si possono consultare siti come Elite CXS e Market Force per trovare opportunità. Per un’attività come “mystery shopping” si può totalizzare in media 23 dollari l’ora (circa 22 euro).

7. Vendere oggetti di seconda mano

Tutti avranno venduto almeno una volta qualcosa su eBay: regali mai usati, oggetti inutilizzati, oggetti da collezione. Una pratica che potrebbe diventare un’attività extra lavorativa, vendendo professionalmente oggetti di seconda mano per gli altri e ricavare una commissione. “Uno studente di medicina a Rochester – spiega Lerner – guadagnava tra i 5.000 e i 6.000 dollari al mese vendendo vestiti usati su Poshmark”.

8. Vendere proprie creazioni sul web

Una persona creativa in grado di fare piccoli lavoretti (bomboniere, oggettistica ecc.) potrebbe rivenderle in internet. Si può fare iscrivendosi a Etsy.com, un sito che raccoglie creatori di gioielli, giocattoli, bomboniere e tante altre cose.

9. Scrittura di curriculum per gli altri

Oltre a lavorare come redattore online, scrivendo per qualche sito, c’è anche la possibilità di scrivere curriculum per altri. Lo può fare chi è capace di scrivere perfetti curriculum e lettere di presentazione. Lerner consiglia di pubblicare i propri servizi di scrittura curriculum su siti come Fiverr e Upwork. Un lavoro secondario che può fruttare – aumentando le proprie tariffe col passare del tempo – fino a 500 dollari per cliente.

10. Creazione di playlist

In ogni festa serve una playlist. Chi è un grande esperto di musica può mettere così a disposizione le proprie playlist a pagamento. Ovviamente devono essere ben curate, così che “i musicisti che vogliono portare il loro lavoro là fuori pagheranno per inserire le loro canzoni nelle playlist” afferma Lerner. Ci sono siti – come PlaylistPush – appositamente pensati per aiutare gli artisti indipendenti a far sentire la propria musica dai curatori delle playlist di Spotify e dai creatori di contenuti di YouTube. Un curatore può guadagnare da $ 1 a $ 6 per ogni recensione della traccia musicale.