Bonus da 1800€ all’anno dal Governo: un aiuto concreto per tante famiglie, facile averlo

Dal Governo arriva un ricco bonus da 1800 euro. Si tratta di un aiuto importante per le famiglie anche perché permette di ottenere un forte rimborso sulle spese di casa.

Come sappiamo in questo periodo le famiglie italiane sono in forte difficoltà. Gli introiti per le famiglie sono veramente bassi mentre le spese aumentano sempre.

La forte inflazione unita alla guerra in Ucraina ha reso la spesa delle famiglie sempre più difficoltosa. Molti ultimamente stanno criticando la filosofia dei bonus, eppure senza i bonus tante famiglie non riuscirebbero ad andare avanti.

1800 euro all’anno

Questo bonus da €1800 può essere richiesto dalle famiglie italiane proprio per agevolare una spesa che tante possono essere portate a fare.

Si tratta di un bonus che aiuta la famiglia e che può essere facilmente cumulabile con altri aiuti dello Stato. Questo bonus da €1800 serve proprio ad agevolare tutta una serie di spese che la famiglia può trovarsi a fare sul verde di casa. Sono tante le opere al verde di casa che possono essere agevolate da questo bonus. Questo bonus si chiama bonus verde e nasce proprio per agevolare tutte le spese relative alla creazione o al ripristino delle zone verdi del giardino oppure del terrazzo. Si tratta di un bonus che può essere richiesto per più anni e questo lo rende molto particolare.

Richiedibile ogni anno

Infatti il bonus verde garantisce 1800 euro per quest’anno ma sarà poi possibile richiedere altri €1800 anche per l’anno prossimo. Sono tantissimi i lavori al verde di casa che possono essere agevolati con questo bonus. Questo bonus si concretizza in una detrazione IRPEF al 36% fino ad un massimo di 1.800 all’anno. Quindi la creazione di un pozzo artesiano o il suo ripristino possono rientrare nel bonus verde. Ma anche i lavori per quello che riguarda le siepi o le recensioni possono rientrare nel bonus verde.

Vantaggioso ed ecologico

In sostanza qualsiasi lavoro al verde di casa può beneficiare di questo bonus. Si tratta di un bonus molto particolare perché aiuta a rendere più vivibile ma anche più salubre la propria casa. Infatti come sappiamo una casa nella quale c’è il verde è molto più piacevole da vivere. Inoltre specialmente in città la presenza del Verde abbatte i livelli di inquinamento e quindi rappresenta un vantaggio anche in termini di salute per chi ci vive. Il bonus verde è sicuramente uno dei bonus più ecologici tra quelli messi in campo dal governo e non sorprende che gli italiani lo richiedano con grande interesse.