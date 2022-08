Inter la presa in giro è epocale: scoppia la polemica sui social

Oltre il danno anche la beffa, la presa in giro social subita dall’Inter è epocale: il tweet fa scoppaire la polemica social.

Prosegue il momento no dell’Inter che dopo la sconfitta in amichevole contro il Villareal incassa anche il tweet di scherno: la presa in giro social ha già fatto scoppiare la polemica.

Un’estate di alti e bassi quella vissuta da alcune top del campionato di Serie A.

Le amichevoli estive hanno regalato gioie e dolori ai tifosi di Napoli, Juve, Milan ed Inter che hanno visto abbinati ad aspetti incredibilmente positivi anche dei punti di domanda da risolvere al più presto.

Proprio i nerazzurri guidati da Simone Inzaghi hanno chiuso in maniera tutt’altro che positiva il loro altalenante ciclo di amichevoli con un brutto stop per mano del Villareal con un preoccupante 4-2 in favore degli spagnoli.

Un’estate, come già detto, particolarmente difficile per il club milanese che non è mai riuscito a tenere la porta inviolata (salvo nei casi di gare contro rappresentative o squadre nettamente inferiori) e che ha alzato i primi dubbi sul sistema difensivo e sul dualismo in porta tra Onana e Handanovic.

La gara persa contro il Villareal ha inoltre lasciato in eredità una sorprendente polemica social nata da un tweet di scherno del Pescara, società che ha messo a dipsosizione dell’Inter il terreno di gioco per l’amichevole.

E’ polemica tra tifosi dell’Inter ed il Pescara sui social, il motivo? Un pesante tweet di scherno

L’amichevole svoltasi sul campo della squadra abruzzese ha visto dunque l’Inter uscire con una sconfitta e tanti dubbi che hanno animato le incertezze dei tifosi.

I supporter meneghini, ad una settimana dall’inizio della stagione, si aspettavano forse un diverso andamento della gara e come spesso accade, le critiche hanno agitato l’ambiente social.

A partecipare alla querelle ci ha pensato poi il Pescara: gli abruzzesi hanno infatti deriso l’Inter con un pesante tweet di scherno che non è passato inosservato.

“Tornate tra un mese…magari prendendo meno gol”, una battuta sicuramente molto piccata che nasce da una polemica iniziata da un tifoso nerazzurro per le non eccelse condizioni del campo, giudicato come altamente insufficente dai supporter dei meneghini.

La polemica sembra momentaneamente essersi placata ma ciò che è certo è che i tifosi dell’Inter difficilmente si dimenticheranno di questa provocazione e potrebbero prima o poi riaprire la discussione.