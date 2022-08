Bye bye Hogwarts Legacy, ne riparleremo nel 2023: ufficiale posticipo del nuovo GDR su Harry Potter & co.

Chi sperava di poter finalmente prendere “lezioni di magia” alla scuola di magia e stregoneria di Hogwarts resterà deluso, dal momento che Hogwarts Legacy uscirà ufficialmente nel 2023. La notizia è ufficiale, lo ha annunciato la divisione gaming di Warner Bros. in un post sui social, che non ha lasciato spazio a dubbi.

La Warner Bros. infatti si è detta “elettrizzata all’idea di vedervi giocare il nostro titolo, ma abbiamo bisogno di più tempo per concretizzare la nostra visione e offrirvi la migliore esperienza di gioco possibile“.

E quindi per avere a disposizione il Gioco di Ruolo dedicato a Harry Potter e ai suoi amici maghi dovremo aspettare almeno fino a febbraio del prossimo anno.

Hogwarts Legacy, l’annuncio su Twitter

Hogwarts Legacy è un videogioco di ruolo d’azione ambientato nel mondo magico di Harry Potter, sviluppato da Avalanche Software e pubblicato da Warner Bros. Interactive Entertainment. L’uscita, inizialmente prevista per la fine del 2022, è invece stata posticipata al 10 febbraio 2023 direttamente dalla divisione gaming della Warner Bros.

Hogwarts Legacy è ambientato alla fine dell’Ottocento, dove si gioca nei panni di uno studente di Hogwarts. Il giocatore potrà scegliere la propria casa di appartenenza, frequentare le lezioni, ed esplorare un vasto mondo aperto composto da luoghi tra cui la Foresta Proibita e il Villaggio di Hogsmeade. Nel gioco, il giocatore imparerà a lanciare incantesimi, preparare pozioni, addomesticare creature magiche e padroneggiare altre abilità di combattimento.

Il gioco è sviluppato da Avalanche Software, che è stato acquisito dalla Warner Bros. Interactive Entertainment nel gennaio 2017. Nello stesso anno, la Warner Bros. fondò una nuova etichetta editoriale chiamata Portkey Games, dedicata alla gestione della licenza del mondo magico di Harry Potter.

Dal 14 ottobre 2021 Studio Gobo ha assistito lo sviluppo del gioco. Secondo la Warner Bros., la creatrice del franchise J. K. Rowling non è direttamente coinvolta nello sviluppo del gioco. Annunciato ad un evento per PlayStation 5 nel settembre 2020, Hogwarts Legacy, inizialmente previsto per il 2021, è entrato in fase di post-produzione nel settembre 2021 e sarà pubblicato per Microsoft Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S e Nintendo Switch il 10 febbraio 2023.

Le piattaforme sui cui il Gioco di Ruolo sarà disponibile e compatibile sono Microsoft Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S e Nintendo Switch.

