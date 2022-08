Apple ha già prodotto 90 milioni di iPhone 14 per invadere il mercato e contrastare il colosso Samsung

Le notizie relative all’uscita di iPhone 14, prevista per la metà di settembre, sono confortanti nonostante la crisi in atto che Apple sta cercando di recuperare. Sembra infatti che la produzione di iPhone 14 da parte dell’azienda di Cupertino sarà all’altezza delle aspettative di mercato, in modo che nessun cliente resterà scontento.

Apple ha infatti chiesto ai suoi assemblatori di realizzare 90 milioni dei suoi dispositivi più recenti, alla pari dell’anno scorso, nonostante le proiezioni in peggioramento per il mercato degli smartphone. La società con sede a Cupertino, in California, prevede ancora di assemblare circa 220 milioni di iPhone in totale per il 2022, sempre allo stesso livello dell’anno scorso.

Secondo fonti ben informate, infatti, le proiezioni di Apple suggeriscono una grande fiducia nella resistenza al calo della spesa per smartphone e altri dispositivi. I produttori di dispositivi mobili inoltre hanno iniziato a congelare gli ordini, ha avvertito venerdì il più grande produttore di chip cinese. Secondo le previsioni di IDC, il mercato globale dei telefoni, che è scivolato del 9% nel trimestre di giugno, dovrebbe ridursi del 3,5% nel 2022.

Apple: iPhone 14 non deluderà le aspettative

Naturalmente la notizia ha fatto alzare immediatamente le quotazioni delle azioni di Apple in Asia. L’assemblatore taiwanese di iPhone Pegatron Corp. è balzato fino al 3,6% in cinque settimane, mentre la Japan Display Inc. ha registrato il suo più grande aumento in due mesi salendo del 5%. TDK Corp. è cresciuta del 5,3% e Murata Manufacturing Co. ha guadagnato il 3,7%.

In un momento in cui i dispositivi Android stanno soffrendo, la domanda più forte per la nuova gamma di Apple deriva da una base di clienti ancora disposta a spendere per gadget premium, dicono gli analisti Apple. La scomparsa virtuale di Huawei Technologies Co. ha anche eroso la concorrenza negli smartphone di fascia alta, il che ha sicuramente giovato a Apple che non ha dei concorrenti troppo temibili, a parte Samsung, che tuttavia con la crisi dei chip sta soffrendo al pari del resto del mercato.

Hon Hai Precision Industry Co., che assembla la maggior parte degli iPhone del mondo, ha accennato alla resilienza di Apple quando ha affermato questa settimana che le vendite dei suoi prodotti di elettronica di consumo intelligenti dovrebbero essere leggermente cambiate nel 2022.

Ad ogni buon conto, nessuno in Apple ha voluto fare commenti in merito alle notizie appena diffuse, ma sicuramente basterà attendere un mese scarso per vedere se, all’uscita di iPhone 14, le aspettative create verranno rispettate.

