WhatsApp ha una nuova soluzione per la versione Business: ecco Share Phone Number

Moto perpetuo. Si può semplificare così il 2022 di un WhatsApp attivo come non mai. La messaggistica numero uno al mondo pensa anche a come migliorare il suo ecosistema, con un occhio di riguardo verso la sua anima business.

L’idea di WhatsApp è quella di sviluppare su un’opzione di condivisione del numero di telefono, all’interno di un sottogruppo di una community. La funzionalità si chiama Share Phone Number ed è attualmente at work.

Grazie a questa funzione, gli utenti potranno condividere il proprio numero di telefono con un determinato sottogruppo di una comunità di cui fanno parte: il loro numero di telefono resterà sempre nascosto per impostazione predefinita, dopo essere entrati nella community.

Non tutte le interazioni saranno idonee alla nuova funzione

Il concept di WhatsApp è quello di gestire la visibilità del numero di telefono quando si avvia una chat con determinate aziende. In alcune situazioni, per esempio, l’applicazione di messaggistica istantanea californiana prevede di chiedere agli utenti se desiderano condividere i propri numeri di telefono quando iniziano una chat con le aziende.

È importante notare che tutte le interazioni con un annuncio WhatsApp non saranno idonee per nascondere il numero di telefono. Quando si contatta una determinata attività e il numero di telefono è nascosto in quel caso specifico, come accade con l’opzione di condivisione del numero di telefono per i sottogruppi di una comunità, i clienti potranno scegliere di condividere il numero di telefono con loro. La funzionalità è ancora in fase di sviluppo e la sua data di rilascio non è ancora nota. Ma qualcosa è praticamente certo.

Dagli screen mostrati dal sempre autorevole wabetainfo, si evidenzia come WhatsApp ha in programma di chiedere agli utenti se vogliono condividere il proprio numero di telefono quando iniziano una chat con le aziende, ma soltanto in alcune situazioni.

WhatsApp nasconderà automaticamente il numero di telefono del cliente quando questi inviano un messaggio alle aziende tramite l’annuncio Click to WhatsApp ma attenzione: non tutte le interazioni con un annuncio WhatsApp saranno idonee a nascondere il numero di telefono, quindi è necessario attendere un altro aggiornamento o informazioni ufficiali di WhatsApp per scoprire come funziona.

Quando si contatta una determinata attività e il numero di telefono è nascosto in quel caso specifico, come accade con l’opzione di condivisione del numero di telefono per i sottogruppi di una comunità, i clienti potranno scegliere di condividere il numero di telefono con loro.

FONTE