Google introduce la possibilità di lanciare in streaming i videogames direttamente dal motore di ricerca

Entrare nell’affollato mondo del gaming, di questi periodi, significa avere l’opportunità di offrire dei servizi a milioni e milioni di player, l’occasione di trasformare un investimento in una remunerazione. L’ha capito anche Google, pronto a lanciare i game in streaming, direttamente dal suo motore di ricerca.

In pratica, durante la ricerca di un gioco, i player potranno avviare un gioco direttamente dai risultati figli della ricerca, utilizzando Google Stadia, la piattaforma di cloud gaming, sviluppata dal colosso di Mountain View rilasciata ormai tre anni fa, grazie alla quale è possibile giocare in streaming su vari dispositivi, un servizio accessibile esclusivamente tramite internet ma con una connessione minima consigliata di 10 Mbps.

E’ stato il noto Bryant Chappel di Amazon Luna News a evidenziare questo nuovo aggiornamento. Che Google sta implementando: se ricerchi semplicemente il nome di un gioco nel motore di Google, potresti essere presentato con un pulsante “Gioca”, che può avviare immediatamente il titolo desiderato.

Google abbottonato: è tutto un work in progress

Bisogna essere connessi a un account associato per sfruttare i servizi di cloud gaming, altrimenti l’utente otterrà semplicemente una pagina di registrazione. Attualmente, comunque, non sembra funzionare con tutti i giochi.

Non è chiaro quando o se Google implementerà completamente questa funzionalità. Inizialmente è stato notato da molti addetti ai lavori, fra cui The Verge, “ma all’improvviso – si legge – non c’era più e non appare più nei nostri risultati di ricerca”.

Insomma, alcuni lo vedono, altri no, a testimonianza del work in progress. The Verge l’ha visto attraverso l’account Google Workspace, che non è associato a nessun servizio di cloud gaming. In tutti i modi: Chappel conferma a The Verge che vede il nuovo servizio che ha in mente Google, da casa sua ad Austin, in Texas. La conferma arriva anche dall’autorevole 9to5Google.

Sembrerebbe che il nuovo servizio funzioni anche con Amazon Luna (che permette di giocare ai game preferiti su tutti i tuoi dispositivi), Xbox Cloud Gaming e GeForce Now di Nvidia.

Attualmente, comunque, in mancanza di altro, l’ipotesi più valida è che Google stia eseguendo dei test A/B con questa funzionalità per vedere come reagiscono le persone, e quali feedback arriveranno dai milioni di player che affollano l’intrigante mondo del gaming. Anche se, bisogna notare come si stia ancora nel campo delle indiscrezioni: finora non c’è stata nessuna ufficialità da parte di un quanto mai abbottonato Google.

