Il PlayStation Store combatte il caldo e la noia con questi 3 titoli per PS4 e PS5: il prezzo? €4,99 l’uno

Il PlayStation Store può regalarci emozioni uniche e decisamente interessanti, ma questo non significa che a volte non voglia proporci delle soluzioni davvero uniche nel suo genere. Infatti, oggi abbiamo intenzione di parlare di una nuova proposta di Sony per il suo negozio virtuale dei giochi: cosa ci ha riservato di importante oggi?

Sapete benissimo che sono ancora presenti gli sconti estivi del PlayStation Store, ma probabilmente non conoscete quelli che sono i titoli migliori da selezionare per questo fantastico periodo. A tal proposito, dunque, pensiamo che non sarebbe una cattiva idea se vi consigliassimo dei giochi particolari e dal costo di appena cinque euro.

Parliamo di Dark Souls 2: Scholar of the First Sin, che spesso passa in secondo piano rispetto agli altri due capitoli della serie, mentre per gli amanti dei giochi strategici troviamo XCOM 2. Infine, ma non meno umportante assolutamente, è impossibile non prendere in considerazione Unravel Two. Ma di cosa trattano questi titoli?

I tre grandi giochi da provare e le tipologie di gameplay che offrono

Il primo, ossia Dark Souls II Scholar of the First Sin, ci mette a disposizione un viaggio indimenticabile nel mondo oscuro di Drangleic, in cui ogni luogo e incontro possono mettere a dura prova la nostra determinazione e i nostri limiti. Rispetto all’edizione originale Scholar of the First Sin gira a 60 FPS, un framerate adeguato ai tempi odierni e che introduce tante nuove sfide ed esperienze. Il posizionamento dei nemici è stato del tutto rivisto, a tal punto che potrebbero essere in grado di mettere in difficoltà pure i giocatori più esperti. Il pacchetto prevede anche l’inclusione di tutti i DLC dedicati agli Antichi Re, che integrano l’endgame e approfondiscono la lore, e un potenziamento del multiplayer, con il numero massimo dei partecipanti passato da 4 a 6.

Il secondo, proseguendo, è XCOM 2. La storia ha inizio su una Terra invasa da una razza di un altro mondo, dove il nostro compito è guidare le operazioni per la riconquista del pianeta natale. Le truppe XCOM disperse non vogliono arrendersi, e con l’obiettivo di far risorgere la Resistenza hanno preso il controllo dell’Avenger, ovvero una nave aliena convertita in base mobile. Da qui in poi avremo la possibilità di decidere dove portare la squadra d’assalto, come ottenere il supporto del popolo e di far uso di tecnologie sviluppate per distruggere il nemico.

Il terzo ed ultimo titolo è Unravel Two, e se cerchiamo qualcosa di più “calmo” allora questo gioco fa proprio per noi. Il gameplay è basato sulla fisica e sulla risoluzione di enigmi ambientali, costruito attorno alla caratteristica distintiva di Yarny, che con il suo filo di lana può dondolarsi tra i rami, trascinare oggetti, costituire ponti e persino farsi dare un passaggio da un aquilone in volo per raggiungere posti fuori portata. Il titolo offre anche una esperienza multiplayer, i cui giocatori devono collaborare e sostenersi reciprocamente durante la risoluzione dei puzzle.