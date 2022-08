Ecco i migliori powerbank per notebook: addio batteria a terra!

In un mondo dove tutto è tech, i portatili, qualunque essi siano devono durare il più possibile. Tutte le case di produzioni stanno migliorando la durata delle batterie. Per tutto il resto, ci sono le powerbank. Quelle per smartphone sono certamente le più conosciute, ma anche quelle per notebook hanno un suo perché.

Due dispositivi con lo stesso concept, anche se nelle powerbank per notebook sono sigillate batterie più capienti, con maggiore potenza e, naturalmente, hanno un costo più elevato.

Capienza, ossia gli ormai famigerati mAh, La corrente erogata (solitamente espressa in watt), la compatibilità con l’ingresso di corrente del portatile e i pannelli led che indicano lo stato di carica della batteria alla base di una scelta da parte dell’utente delle powerbank più performanti.

Dall’economica powerbank da 45,99 euro a un super-dispositivo da 300 euro

La Charmast Power Bank 23800 mAh, PD 65W, con caricatore Portatile USB C, ricarica rapida e Quick Charge 3.0 è una delle powerbank migliori e più ricercate, considerando il suo costo. Su Amazon costa 45,99, al netto di sconti sempre da scoprire, o di coupon da trovare.

L’alimentazione da 65W rende questa powerbank compatibile con la maggior parte dei laptop USB C: MacBook Air, MacBook Pro, iPad, iPad Pro, iPad mini. Particolarmente adatto per AirPods e auricolari bluetooth wireless a bassa corrente (60 mAh).

Con Omnicharge Omni 20+ USB-C 20100 mAh il prezzo sale tantissimo, fino a trecento euro, sconti a parte. L’alimentazione è mobile, un potente caricabatterie, capace di ricaricare più dispositivi contemporaneamente. Una powerbank da 20.100 mAh, che distribuisce energia solo attraverso due porte usb di tipo A e una di tipo C.

La Powerbank Krisdonia Njf-2 si trova in posizione mediana: costa quasi il triplo della Charmast Power Bank 23800 mAh, la metà della Omnicharge Omni 20+ USB-C 20100 mAh. Uscita DC regolabile: con le cinque tensioni DC più comunemente utilizzate, il Krisdonia può caricare direttamente il tuo laptop senza bisogno del caricabatterie. Basta un doppio clic sul pulsante di accensione per impostare la tensione da 5V a 20V. Costa circa 122 euro.

Poco di meno della Powerbank Krisdonia Njf-5x. Un concentrato di potenza e versatilità che mette ben 50.000 mAh a disposizione di smartphone, tablet e laptop. Tra le caratteristiche chiave, oltre alla capienza e al pannello led che ne indica lo stato, c’è la possibilità di collegare il portatile tramite una presa per la corrente alternata. ha 4 porte di uscita (TYPE-C, USB1, USB2, DC Output) e può caricare contemporaneamente 2 laptop e 2 telefoni. Porta DC per laptop: 5 V / 8.4 V / 9 V / 12 V – 3 A (max); 16 V (compatibile 16.5 V) / 20 V (compatibile 19 V, 19.5 V) – 4,7 A (max). Due porte USB per smartphone: 5 V / 9 V / 12 V – 3 A (supporta Quick Charge 3.0). Type-C per Macbook 12 “, Nintendo Switch e altri: 5V / 9V / 12V – 3A. La sua compatibilità è universale.

FONTE