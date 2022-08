Whatsapp, il nuovo aggiornamento introduce gli avatar, la novità stupirà gli utenti

Nel mondo dell’induismo rappresenta la discesa e incarnazione di una divinità. A livello globale la parola avatar l’abbiamo conosciuto con il super film del 2009. Ora è una delle chiavi per entrare nel Metaverso, oppure in WhatsApp.

Già, la messaggistica numero uno al mondo sta pensando a quella rappresentazione grafica e virtuale di un visitatore di sito web, ormai un nuovo modo di essere te stesso su WhatsApp. La funzionalità attualmente sotto test è disponibile in un futuro aggiornamento di WhatsApp beta per Android, iOS e desktop.

Il sempre ben informato wabetainfo ha condiviso sul suo portale alcuni dettagli in più sulla personalizzazione di un avatar, da utilizzare nello specifico come foto del profilo su WhatsApp.

Così l’utente potrà scegliere un avatar da personalizzare e rendere perfetto

Grazie a questa nuova funzionalità, un utente di WhatsApp potrà in un futuro prossimo utilizzare un avatar come maschera, mentre effettua videochiamate, per esempio, e come adesivo da condividere con i tuoi contatti. Ma c’è una funzionalità aggiuntiva che gli avatar offriranno agli utenti: la possibilità di impostare un avatar da utilizzare come foto del profilo. Appunto.

Wabetainfo ha condiviso dei screenshot, in base ai quali l’utente potrà scegliere l’avatar perfetto e preferito, perfino personalizzabile. Inoltre, sarà possibile anche scegliere un colore di sfondo da utilizzare all’interno della foto del profilo.

“Tieni presente – si legge su wabetainfo – che, anche se lo screenshot è tratto da WhatsApp beta per Android, la possibilità di impostare la foto del profilo avatar sarà disponibile anche su WhatsApp beta per iOS e Desktop beta”.

Sfortunatamente ancora non si sa quando questa funzionalità verrà rilasciata poiché è in fase di sviluppo. “Probabilmente – conclude wabetainfo – verrà distribuito agli utenti in un futuro non prossimo, proprio perché è in una fase iniziale di sviluppo”.

L’avatar è soltanto una delle nuove idee di WhatsApp. Bollono tantissime novità in serbo per gli utenti dell’app numero uno al mondo. Fra queste anche una per WhatsApp business: è un’opzione di condivisione del proprio numero di telefono, all’interno di un sottogruppo di una community. La funzionalità si chiama Share Phone Number ed è attualmente at work.

In pratica gli utenti avranno la possibilità di condividere il proprio numero di telefono con un determinato sottogruppo di una comunità di cui fanno parte: il loro numero di telefono resterà sempre nascosto per impostazione predefinita, dopo essere entrati nella community. Attualmente non tutte le interazioni saranno idonee alla nuova funzione, ma l’unica nota lieta di un 2022 alquanto felice per Mark Zuckerberg, è la promessa di estendere questa possibilità. Un po’ come tutte le funzioni su cui il solerte WhatsApp è al lavoro.

