Una raffinata AI ha pronosticato chi vincerà il campionato di Serie A ’23: ecco il metodo Silver

Una nuova intelligenza artificiale sarà in grado di predire il futuro calcistico. Ma come ci dovrebbe riuscire, e che tipo di aspettative si possono avere al riguardo?

Non è una progettazione assurda e neanche recente, ma a quanto pare funziona ancora bene. Tutto ha inizio dal sito FiveThirtyEight.com, lo stesso portale specializzato in previsioni elettorali e sportive fondato da Nate Silver, data journalist che dal 2009 ha sviluppato un metodo statistico di analisi delle competizioni sportive e non solo.

Questo metodo raggiunse il suo “massimo splendore” durante le elezioni presidenziali americane del 2008 quando annunciò la vittoria di Barack Obama. Per quanto riguarda il calcio, la nuova previsione è alquanto particolare: vincerà l’Inter, davanti a Milan e Napoli assieme ad una Juventus che troverà spazio soltanto nella settima posizione. La questione, per quanto sembri incredibile, potrebbe avere un fondo di verità.

Il processo di comprensione e creazione dei dati statistici

L’anno scorso era del 31% la probabilità per l’Inter di vincere lo scudetto contro un 22% della Juventus e un 12% dell’Atalanta o del Milan. quest’anno, però, abbiamo notato come l’Inter sia stata data al 36% contro il 17 del Milan e il 12% del Napoli. A dare delle precisione valutazione, in realtà, è un ente specifico che prende il nome di Soccer Player Index, e che opera ovviamente nel sito.

La SPI ha pubblicato un comunicato che sancisce oltre 630 squadre appartenenti a più di 30 diverse competizioni a livello mondiale. Il suo scopo è quello di valutare ogni team per la sua potenza complessiva, suddividendola in rating offensivo e difensivo. Le due classificazioni rappresentano rispettivamente il numero di goal segnati e subiti in un’ipotetica partita contro una squadra media in un campo neutro, e combinati tra di loro, vanno a generare il dato che esprime la percentuale di punti che la formazione analizzata riuscirebbe ad ottenere se la gara di test si giocasse.

Comunque, dopo l’ottenimento dei punteggi SPI di due squadre, il processo per generare le probabilità di vincita/sconfitta/pareggio per una determinata partita è triplice. Viene calcolato il numero di goal attesi che ogni squadra segnerà durante la partita, e questi punteggi previsti per le partite rappresentano il numero di gol che ogni squadra dovrebbe segnare per mantenere il proprio punteggio offensivo esattamente come lo stesso di quello che stava per iniziare la partita.

Sono tutti quanti creati per un vantaggio sul campo di casa specifico del campionato e per l’importanza del partita per ciascuna squadra. In seguito, attraverso la simulazione del processo stocastico di Poisson, vengono generate due distribuzioni che mostrano la probabilità che ogni team non segnerà i gol. In conclusione queste divisioni vengono trasformate in una matrice di tutti i possibili punteggi delle partite, dalla quale si possono calcolare la probabilità di vittoria, sconfitta o pareggio per ciascuna squadra. Grazie a questo metodo sarebbe possibili predire il futuro di un campionato intero, o almeno così si spera che succeda.