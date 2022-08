Vuoi salvare le foto da Facebook? Ecco come fare per scaricarle ed averle sul tuo drive

Facebook sarà anche considerato oramai il “social dei vecchi”, essendo uno dei più “anziani” del panorama dei social network, ma è vero che l’utilità che Facebook ha costituito e costituisce ancora sia per questioni lavorative sia come soluzione di archiviazione è innegabile.

Sotto l’aspetto lavorativo, Facebook è stato utilissimo negli ultimi 10 anni almeno per la categoria dei networker, che lavorano principalmente sui Gruppi Facebook che sono diventati una sorta di “ufficio digitale” dove racchiudere e riunire persone e post di lavoro.

E anche per quanto riguarda il discorso “archiviazione”, i profili Facebook hanno di fatto sostituito gli hard disk esterni dove sempre più spesso in passato sono stati archiviati Giga e Giga di fotografie che ad oggi invece, sebbene con una risoluzione più bassa, sono ben conservate negli archivi in cloud. Ma cosa succede se si vuole cancellare il proprio profilo Facebook senza però perdere tutte le foto archiviate?

Come scaricare le foto dal profilo Facebook prima di cancellarlo

Innanzitutto per scaricare le foto da Facebook, scaricarle in blocco si intende, ci sono due strade: scaricarle dal sito web di Facebook o direttamente dall’applicazione.

Per quanto riguarda il download dal sito web, quindi di fatto dal PC, si può aprire la sezione Impostazioni e poi scegliere l’opzione “Le tue informazioni su Facebook“: dalla schermata che si apre, si deve selezionare la voce “Visualizza” nella riga con la dicitura “Scarica le tue informazioni“.

Poi bisogna scegliere il formato di download, a scelta tra HTML o JSON, la qualità alta, media o bassa e un intervallo di date. Poi per scaricare solamente le foto selezionare la spunta accanto a “Post” (e anche “Gruppi” per scaricare i post pubblicati sui gruppi di cui fai parte), poi selezionare “Richiedi un download“.

Una volta pronto, Facebook dà la possibilità di selezionare il tasto “Download“, poi si immette la password di Facebook e si conferma. L’ultimo passaggio sarà scegliere la cartella di destinazione del file .ZIP chiamato “facebook-nomeutente.zip“, poi decomprimerlo per visualizzare tutte le immagini, che saranno contenute nella sotto-cartella chiamata “media” contenuta, a sua volta, nella sotto-cartella “posts“.

Per quanto riguarda invece il download dall’app di Facebook, il percorso è molto simile a quello che si deve effettuare dal sito web: si va su “Impostazioni e privacy” e si seleziona “Impostazioni“. Il percorso continua su “Le tue informazioni” e poi alla voce “Scarica le tue informazioni“: nella scheda “Richiedi una copia“, tocca “Deseleziona tutto” e, come prima, seleziona solo la voce “Post“. In questo caso le foto saranno salvate sul telefonino.