Ecco CyberOne, il primo robot umanoide di Xiaomi in grado di riconoscere le emozioni umane

Se il buongiorno si vede dal mattino, è meglio che non faccia mai sera. Xiaomi ha stupito tutti, perché non accade tutti i giorni che durante la presentazione di nuovi smartphone, nello specifico i pieghevoli, esca fuori il primo robot umanoide dal sentiment altissimo: è in grado di riconoscere le emozioni umane.

Sono lontani i giorni in cui un’azienda di elettronica di consumo annunci semplicemente uno smartphone. Al grande evento di Pechino, Xiaomi ha dato un seguito alle sue novità sui pieghevoli consegnando il palco a CyberOne. Il robot umanoide bipede si è unito a Lei Jun sul palco, salutando il CEO e porgendogli un fiore a stelo lungo.

A prima vista, il robot non è esattamente Atlas o Digit, in termini di locomozione, ma è comunque una demo promettente e decisamente non una persona con un completo in spandex. È l’ultimo segno delle crescenti ambizioni di robotica che il colosso pechinese aveva già manifestato con gli aspirapolvere, senza dimenticare il CyberDog dello scorso anno.

Riconosce 85 tipi di suoni ambientali e 45 classificazioni di emozioni umane

Lei Jun, numero uno di Xiaomi, si è affrettato subito a spiegare l’investimento dell’azienda nella categoria, partendo da un presupposto chiave. Che evidenzia la strategia cinese: “L’intelligenza artificiale e le capacità meccaniche di CyberOne sono tutte auto-sviluppate da Xiaomi Robotics Lab – dice – abbiamo investito molto in ricerca e sviluppo in varie aree, inclusa l’innovazione di software, hardware e algoritmi“.

I robot umanoidi secondo Xiaomi si affidano alla vista per elaborare l’ambiente circostante. CyberOne è dotato di un modulo di visione della profondità Mi-Sense auto-sviluppato e combinato con un algoritmo di interazione AI, è in grado di percepire lo spazio 3D, oltre a riconoscere individui, gesti ed espressioni, permettendogli non solo di vedere ma di elaborare il suo ambiente.

Per comunicare con il mondo, CyberOne monta un motore di riconoscimento della semantica dell’ambiente MiAI auto-sviluppato e di un motore di identificazione delle emozioni vocali MiAI, che gli consentono di riconoscere 85 tipi di suoni ambientali e 45 classificazioni di emozioni umane. Non solo.

CyberOne infatti non si limita a tutte queste caratteristiche comunque importanti di per sé, è in grado anche di rilevare la felicità e persino di confortare l’utente nei momenti di tristezza. Tutte queste funzionalità sono integrate nelle unità di elaborazione di CyberOne, che sono abbinate a un modulo OLED curvo per visualizzare informazioni interattive in tempo reale. Chapeau.

