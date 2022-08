Come risparmiare in bolletta? Ecco 7 consigli utili, che siate in vacanza o appena rientrati

Le bollette sono care per tutti purtroppo, e non sempre è facile affrontare un argomento così delicato, soprattutto in estate. Il continuo consumo di energia quotidiano, giustificato anche dalle temperature elevate dovute al forte caldo, è una situazione molto difficile da trattare, seppur esistano alcuni metodi che potremmo prendere in considerazione per riuscire a ridurre il costo da saldare della bolletta mensilmente. Ma di quali consigli parliamo?

Ogni anno è così: quando arriva l’estate, il climatizzatore e il ventilatore sono i primi dispositivi elettronici di cui facciamo uso per rimanere al fresco. Tenerli accesi è un sollievo, questo non lo mettiamo in dubbio, ma non aspettatevi una bolletta dal costo bilanciato. Usarli con così tanta continuità non può fare altro che renderci la vita più difficile a fine mese, e questo lo sapranno molto bene coloro che devono stare attenti a quanto consumano.

Ma noi ci chiediamo qualcos’altro in questo momento, ossia se sia possibile attuare alcuni trucchetti per risparmiare energia laddove non debba essere usata obbligatoriamente. Effettivamente, sì: esistono delle soluzioni fai-da-te che in tanti adottano di già, ma non tutti lo fanno correttamente, motivo per cui vogliamo consigliarvi quelle che possono essere le soluzioni più o meno vantaggiose e che ci riguardano maggiormente. Ma di quali opzioni vogliamo parlare?

I consigli utili da NeN

Innanzitutto, teniamo a mente che la crisi energetica e la crescita dei prezzi dell’energia elettrica rende sempre più importante il risparmio energetico. A tal proposito arriva in nostro soccorso il fornitore di energia elettrica NeN, il quale ha stilato un elenco di 7 consigli per andare in vacanza senza nessun tipo di preoccupazione, evitando sprechi di elettricità che potrebbero essere considerati come dei costi extra in bolletta.

Ma come dovremmo iniziare? La prima cosa da fare per massimizzare il risparmio energetico prima di partire per le vacanze, beh, è scontata ma estremamente utile: spegnere tutti gli elettrodomestici. Lasciarli accessi in casa per un periodo prolungato, come una settimana ad esempio, potrebbe diventare un vero e proprio spreco d’energia. In seguito, sarà necessario svuotare e staccare frigo e freezer, pulendoli e lasciando le porte aperte in maniera tale da ridurre i consumi.

Un altro punto da considerare è quello dell”

azzeramento dei consumi legati allo stand-by, spegnendo tutti i dispositivi che presentano la classica spia luminosa. Lo stand-by pesa per circa l’8% dei soldi in bolletta. In casa, oltretutto, quando si utilizza il condizionatore è opportuno regolare l’isolamento termico ed evitare gli spifferi che causano un ingresso d’aria calda.

Infine, onde evitare sprechi, prima di partire per le vacanze è necessario chiudere la valvola del gas e il tubo dell’acqua. Da notare che per il lavaggio dei vestivi in estate conviene scegliere le soluzioni che prevedono il lavaggio a bassa temperatura. Per quanto riguarda la lavastoviglie, invece, è meglio farne una a pieno carico al posto di lavare i piatti a mano o farne due con carico parziale. Tutte queste soluzioni, in teoria, dovrebbero portarci ad ottenere un risparmio energetico migliore rispetto a prima.