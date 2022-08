Il tuo dispositivo Apple è pieno di spyware? Ecco come scoprirlo e liberarti da questa scocciatura

Abbiamo paura che il nostro dispositivo preferito abbia uno spyware da cui non potremmo liberarci facilmente? Forse i nostri timori potrebbero essere fondati, come anche il contrario volendo. Ma è anche vero che la questione è necessario che possa essere in qualche modo “risollevata” in vista del fatto che non sappiamo che cosa potrebbe accadere da un momento all’altro, per cui, ecco in che modo potremmo avere la possibilità di scoprirlo.

Avere il timore che il cellulare della Mela che utilizziamo ogni giorno abbia uno spyware al suo interno, beh, non è del tutto una situazione strana. Molti hanno paura che possa accadere da un momento all’altro, ragione per la quale ci si premura sempre di capire come scoprirlo o, eventualmente, di scacciarli dal dispositivo elettronico a cui tanto teniamo. Ma esiste un effettivo metodo con il quale avere successo?

Ovviamente la risposta è positiva: qualcuno potrebbe risultare essere riluttante all’idea, ma contrariamente a quanto si possa immaginare anche i dispositivi con MacOS possono essere vulnerabili a questa possibilità e, in generale, più aumenta la loro diffusione e maggiori saranno le vicende che accadranno in futuro riguardo a questa tipologia di vicende.

I consigli per rilevare uno spyware

Ma quali sono i fattori che solitamente ci allarmerebbero in questo caso? Una allerta comune potrebbero essere proprio le prestazioni: una variazione sensibile nella gestione delle risorse del Mac può essere un segnale piuttosto importante della presenza di qualcosa che le sta occupando. Infatti, esattamente come sui PC tradizionali, pure su macOS è possibile scandagliare i processi in esecuzione.

Per poterci riuscire è sufficiente aprire “Applicazioni”, poi “Utilità” e andare alla ricerca di “Monitoraggio Attività”. Da qui in poi sarà necessario cercare i processi che non ci sembrano familiari o sono sospetti. Può esserci davvero utile in questi casi attivare il Firewall dalle impostazioni relative a “Privacy e Sicurezza”, così come la modalità Stealth sempre dalle opzioni del Firewall.

Esistono altri approcci più efficaci di questi, e chiaramente sono sempre a nostra disposizione in qualunque momento. Innanzitutto dovremo verificare la presenza di aggiornamenti, che spesso sono indirizzati proprio a specifiche vulnerabilità. In secondo luogo, in caso vi trovaste davvero in difficoltà, è consigliabile reimpostare il Mac formattando le unità di memoria.

Questo è possibile farlo dando il comando Riavvia al Mac e, alla riaccensione, premendo CMD + R per entrare in modalità Recovery. Infine, basterà scegliere “Utilità Disco” e formattarlo del tutto. Sappiate che l’azione la cancellazione di tutti i dati personali, dunque ricordatevi di procedere prima di tutto al salvataggio dei ricordi e dei documenti più importanti. Seguendo questi passaggi, come potete costatare, la possibilità di proteggersi aumenterà notevolmente seppur ci siano dei limiti ai quali si deve sottostare: non è possibile fare più di questo, anche perché la miglior sicurezza è data da noi stessi. Preoccupiamoci, più che altro, di non visitare piattaforma strane o scaricare file sospetti.