The Sims, il simulatore di vita dove abortire è permesso e nessuno lo impedisce: forse l’ultimo baluardo di libertà?

The Sims, anche se a primo impatto potrebbe non sembrare, mette a disposizione una possibilità che attualmente è severamente oroibita negli USA: abortire. Ma a che risvolto ha portato questa “introduzione”?

Probabilmente non ne sono tutti a conoscenza, ma in America non esiste la possibilità per le donne di scegliere se abortire o meno. Tuttavia, in The Sims la questione è assai differente: fin dal

2000 è stato considerata come una delle i la serie videoludica più venduta di sempre su PC, con oltre 200 milioni di copie e un forte impatto su una community attiva e attenta, che porta avanti politiche di inclusione e rappresentazione senza pregiudizi.

Una nuova funzione importante, tuttavia, è appena arrivata sul titolo in questione. Pare che con una mod ci sia la possibilità di abortire dal momento che non esista l’eventualità in origine, al ché potremmo pensare che sia una vera e propria innovazione a questo punto. Fece la sua apparizione nel 2018 con il nome di Miscarriage Chance & Abortion per The Sims 4, e attualmente è è stata scaricata più di 250.000 volte nell’ultimo anno.

Tutte le caratteristiche intriganti della mod e il motivo della sua nascita

Nella sua descrizione possiamo leggere come sia possibile mandare i propri Sims all’ospedale per interrompere la gravidanza. Questa opzione è possibile solo entro il secondo trimestre e costa 1.000 Simoleon, inoltre viene anche spiegato che gli NPC che intraprendono questo percorso saranno soggetti ad un debuff, nello specifico un sentimento di colpa, o nel caso abbiano sviluppato il tratto “odio i bambini”, un buff, che in tal caso sarebbe una emozione di sollievo.

La decisione di creare una mod del genere serve principalmente ad instaurare negli utenti una riflessione, ovvero di responsabilizzarsi anche all’interno di un videogioco. Parlare di gravidanze indesiderate, però, rimane pur sempre un preconcetto visto e considerato che i giocatori hanno più di un’opzione per sviluppare rapporti sentimentali o sessuali appaganti e privi di rischi.

Ed è per questo che la modder ha pensato bene di caratterizzare la mod in questione. I Sims che interrompono la gravidanza usando il suo programma possono provare sensi di colpa, perdita, stress, come anche sollievo o altre emozioni positive. Come se non bastasse, l’autrice sembra che aggiorni continuamente la sua creazione introducendo un sistema di giudizio sociale che coinvolgerà altri Sims messi in relazione con chi ha deciso di interrompere una gravidanza.

Maxis, ossia lo sviluppatore di The Sims, non è certamente rimasto in disparte durante la sentenza della Corte Suprema in merito alla mancata possibilità di abortire. Ha affermato che il gioco riflette la convinzione di tutte le persone che hanno il diritto di decidere cosa fare del proprio corpo. Non è un caso, come possiamo capire, che siano proprio delle donne ad aver sviluppato la mod di interruzione virtuale di gravidanza e che né Electronic Arts o Maxis le abbiano ostacolate: sono d’accordo con la loro idea.