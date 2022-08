DAZN va in panne? Nessun problema, così potrai ricevere aiuto dall’assistenza facile e velocemente

Vita dura per DAZN, anche in questa stagione calcistica 2022/2023 appena cominciata. La prima giornata di Serie A infatti ha creato non poco malcontento tra i nuovi e vecchi abbonati, a causa di una serie di disservizi che si sono verificati sull’app.

Certamente i problemi tecnici possono capitare a tutte le piattaforme di streaming, ma è vero anche che DAZN per una serie di motivazioni è spesso sotto l’occhio del ciclone per via delle problematiche che fin troppo spesso occorrono alle sue trasmissioni.

Per adesso tuttavia, non potendo risolvere in via definitiva la questione legata ai disservizi sulla trasmissione, quello che DAZN ha fatto in più rispetto allo scorso anno è stato implementare il servizio di assistenza tecnica riservata ai clienti.

Assistenza tecnica DAZN a orari determinati nella giornata

Dunque il servizio di assistenza tecnica per i clienti di DAZN rappresenta la vera novità di questa nuova stagione calcistica, per aiutare i clienti che hanno bisogno di aiuto in casi di disservizi sullo streaming.

Contattare il customer care di DAZN sarà comunque possibile sia telefonicamente che tramite messaggistica istantanea attraverso Whatsapp, dove è stato creato un canale dedicato al customer service.

Nel caso in cui si decida di parlare con un operatore si può telefonare al numero +39 02 8295 8308, che tuttavia non è un servizio attivo 24 ore su 24 ma è attivo solamente durante la settimana dal lunedì al venerdì dalle ore 14:00 alle 23:00 e nei weekend dalle ore 12:00 alle 23:00.

In alternativa si può utilizzare il canale WhatsApp dedicato al servizio clienti che risponde al numero +39 340 6473487, che come spiegato dalla stessa DAZN nella documentazione ufficiale, è disponibile dal lunedì alla domenica dalle ore 8:00 alle ore 23:00.

C’è anche la possibilità di reperire le informazioni necessarie su come risolvere i problemi legati al funzionamento di DAZN sul sito ufficiale www.dazn.com dove alla voce Guida ci sono tutte le info che si possono reperire.

Esiste anche l’opzione Chatta con noi che permette al cliente di parlare in chat con un operatore da remoto che è disponibile per aiutare l’utente. Ed infine è possibile utilizzare il canale Twitter @DAZNHELPITA per sfogliare le FAQ e anche scrivere all’indirizzo email help@dazn.com, che chiaramente non garantiscono risposte immediate.

Ovviamente non si tratta, come già detto, di un servizio che non è disponibile 24 ore su 24, ma solamente a determinati orari durante la settimana. Ma è sicuramente meglio che non avere nulla e nessuno con cui interagire nel momento della necessità di risolvere le problematiche legate ai tanti (troppi) disservizi di DAZN.

