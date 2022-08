Come mai Aurora Ramazzotti ha tratti orientali? Michelle Hunziker rivela il segreto

Ecco come mai Aurora Ramazzotti, conduttrice e influencer figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti, ha tratti orientali: tutta la verità.

Lei è una delle conduttrici più note ed amate dal grande pubblico, uno dei volti più famosi della televisione italiana. La scorsa stagione televisiva ha realizzato il suo grande sogno, ovvero uno show tutto suo in prima serata dove è stata lei la mattatrice, dal titolo Michelle Impossibile.

Stiamo parlando di Michelle Hunziker che, tra l’altro, lo scorso anno ha condotto anche Striscia la Notizia in coppia con Gerry Scotti. Nello show Michelle Impossbile, abbiamo visto per la prima volta insieme mamma e figlia, dal momento che c’è stato spazio per Aurora Ramazzotti, nata dal primo matrimonio tra la Hunziker e il cantante Eros Ramazzotti.

Oggi Aurora Ramazzotti sembra decisa ad intraprende la carriera che di sua mamma nel piccolo schermo e, in questi anni, abbiamo imparato a conoscerla sui social. Ma ci sono ancora alcune curiosità su di lei: ad esempio, sapete perché l’influencer ha tratti orientali?

Le parole di Michelle Hunziker

A rispondere alla curiosità ci ha pensato Michelle Hunziker mentre chiacchierava – in compagna di sua mamma Ineke – con i followers. La conduttrice di Striscia la Notizia ha spiegato perché Aurora Ramazzotti ha tratti orientali: “Abbiamo i tratti asiatici perché nell’albero genealogico da parte di mio nonno materno abbiamo due antenati, nel 1760 e nel 1880, che erano marinai. Lavoravano in Indonesia e hanno sposato delle donne indonesiane. Siamo olandesi e dal 1960 hanno lavorato tutti in marina. Abbiamo l’Asia nella nostra genetica”.

La prossima stagione televisiva

Michelle e Aurora si stanno godendo le vacanze e ricaricando le spine prima della prossima stagione televisiva. A quanto apprende, la Hunziker tornerà con altre due serate evento del suo Michelle Impossibile, ma soltanto in primavera, mentre non sarebbe stato confermato All Together Now e il suo spin-off All Together Now – Kids.

La conduttrice svizzera è stata anche confermata alla guida di Striscia la Notizia insieme a Gerry Scotti, probabilmente sempre nel 2023. Aurora Ramazzotti potrebbe presto invece condurre un programma in seconda serata, ma per lei potrebbero aprirsi le porte di Discovery+, come per il suo amico Tommaso Zorzi.