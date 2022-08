Harry e Meghan, non accettano l’invito della regina… | Ma tornano comunque a Londra. Ecco perché

A settembre i duchi di Sussex torneranno nel Regno Unito e andranno poi in Germania. La loro agenda è già fittissima, ma anche quella di Sua Maestà, e dopo che hanno rifiutato il suo invito per trascorrere le vacanze difficilmente si incontreranno.

Il tanto chiacchierato invito a Balmoral dalla regina Elisabetta per passare le vacanze insieme, alla fine, si è concluso con un nulla di fatto, ma Harry d’Inghilterra e la moglie Meghan Markle si stanno comunque preparando a tornare in Europa.

Nessun appuntamento con Sua Maestà, almeno ufficialmente, a settembre Elisabetta sarà sicuramente rientrata a Windsor dalle vacanze e sarà molto impegnata.

Il successore del dimissionario Boris Johnson sarà annunciato entro il 5 settembre, e la presenza della regina è indispensabile.

Harry e Meghan, non accettano l’invito della regina… Lo sgarbo a sua maestà

Proprio in quel periodo, i duchi verranno in Europa, per “Visitare diversi enti di beneficenza che stanno loro a cuore“, ha fatto sapere alla stampa il loro portavoce, nella giornata di lunedì 15 agosto. Il programma dettagliato non è ancora stato diffuso, ma dalle premesse è piuttosto fitto. Il 5 settembre la coppia sarà a Manchester per lo One Young World 2022, un summit focalizzato sui giovani leader di domani, mentre il 6 si sposterà in Germania per gli Invictus Games Düsseldorf 2023 One Year to Go, evento che preannuncia i giochi olimpici dedicati ai veterani di guerra, inventati proprio da Harry nel 2014. I duchi, poi, rientreranno nel Regno Unito dove l’8 settembre ci sono i WellChild Awards 2022, un altro evento dedicato a giovani e giovanissimi. In tutto questo, la cosa che più interessa tutti, è capire se riusciranno comunque ad incontrare la Regina anche dopo aver declinato il suo invito a passare le vacanze con lei a Balmoral. Un atteggiamento che per molti ha rappresentato uno sgarbo nel confronti dell’anziana sovrana.

Cosa succederà?

È molto probabile che questo atteggiamento rappresenti l’ennesimo strappo di Harry e Meghan nei confronti della monarchia. A Londra tutti sanno che i duchi non sono ben visti e il rifiuto dell’invito della regina ha non è stata una mossa conciliante.

Continua quindi il periodo nero per Harry e Meghan che sembra che ultimamente non ne azzecchino uno. Mentre prima era ben chiaro il loro operato adesso su fa fatica a capire cosa vogliano fare delle loro vite, ed è difficile, qualsiasi cosa scelgano, non pensare che lo facciano solo per interesse.