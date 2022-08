Mourinho spara a zero sulla Roma: le sue parole fanno infuriare i tifosi

José Mourinho ha sorpreso tutti con un’uscita infelice che non ha fatto per nulla piacere ai tifosi della Roma: ecco quali potrebbero essere le conseguenze.

Dopo un calciomercato stellare i giallorossi sono pronti ad affrontare una stagione nella quale vogliono essere protagonisti sia in campionato che in Europa League.

La nuova Serie A ha preso finalmente il via e c’è molta curiosità per vedere chi potrà ambire al titolo di Campione d’Italia dopo la vittoria del Milan nella scorsa stagione. Tra le squadre con più occhi addosso c’è sicuramente la Roma di José Mourinho, reduce da un super calciomercato che ha mandato in estasi la tifoseria. Dopo aver vinto la Conference League, lo Special One vuole alzare l’asticella e provare a puntare a traguardi ancora più importanti.

Due acquisti in particolare sono chiamati a fare la differenza fin da subito: Paulo Dybala e Georgino Wijnaldum. Il primo, nonostante le tante richieste, ha scelto la squadra giallorossa e per questo motivo è stato accolto come un re. Tanto entusiasmo anche per il centrocampista olandese che fino a un paio di anni fa era considerato uno dei più forti d’Europa nel suo ruolo e che ora ha voglia di riscatto dopo l’esperienza non positiva al PSG.

Il clima che si è venuto a creare intorno alla Roma ha indotto così molti a pensare che questa squadra potesse puntare già da subito al massimo, lo scudetto. Durante la conferenza alla vigilia della partita d’apertura tra i giallorossi e la Salernitana però ci ha pensato direttamente José Mourinho ha placare gli animi.

Lo Special One non può nascondersi: ecco qual è la sua tattica

A una domanda sulle ambizioni stagionali della Roma, il tecnico portoghese ha risposto così: “In questo periodo mi stupisce quando si parla di noi, diversamente di altri: per voi siamo una candidata per lo scudetto, ma solo Sampdoria e Lecce hanno speso meno. C’è tanto rumore intorno a noi, mentre no di altre squadre. La Lazio ha speso 39 milioni: anche loro sono candidati? Parlando di noi si dice qualcosa di non reale“.

Parole forti che hanno fatto storcere il naso a molti tifosi che si aspettavano che Mourinho si esponesse con più coraggio. Il suo discorso infatti è vero solo in parte, visto che la Roma ha speso poco per i cartellini ma allo stesso tempo molto di più per gli stipendi che garantisce ai nuovi giocatori. Ecco perché, nonostante tutto, lo Special One sa che la squadra può essere competitiva per traguardi importanti ma che ciò potrà avvenire più facilmente passando sotto traccia.

Mourinho, dal lato della sua esperienza, è sempre stato una vecchia volpe e anche questa volta non si è smentito. La Roma parte molto rinforzata sia nella rosa che nell’entusiasmo e per questo sarà senza dubbio una delle protagoniste della stagione.