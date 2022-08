Ballando con le stelle, la confessione di Carolyn Smith: “Lei è…”

A poche settimane dall’inizio di Ballando con le stelle si gode le vacanze Milly Carlucci, così come Carolyn Smith, ecco quali sono state le parole della giurata nei confronti della conduttrice del programma di Rai Uno in merito al suo look.

Da quando nel gennaio 2005 fece la sua comparsa nel palinsesto serale di Rai Uno, è diventato un appuntamento fisso della rete ammiraglia, oltre ad essere uno dei punti di forza, Ballando con le stelle si appresta a vivere la sua sedicesima stagione.

Sin dalla prima edizione, Milly Carlucci è stata la padrona di casa, mentre Paolo Belli ha curato la parte musicale del programma, in cui vi è stata per anni alternanza riguardo ai ballerini con cui vengono affiancati i concorrenti, mentre un ruolo attivo nel talent è dato dalla giuria.

Sempre presente Guillermo Mariotto, dal settembre 2007 fece il suo esordio tra i giudici Carolyn Smith, divenendo presidente della stessa giuria per via delle sue competenze accumulate nel corso degli anni nel mondo della danza e del ballo. Una presenza da cui Milly Carlucci ha fatto sempre affidamento e continuerà a farlo anche nel prossimo futuro.

Cosa è accaduto

Nel frattempo la Carlucci cerca di rilassarsi, in vista della prossima stagione televisiva, dove oltre Ballando con le stelle in autunno è attesa alla quarta stagione de Il cantante mascherato in primavera.

Direttamente dal luogo in cui si trova in vacanza, la diretta interessata ha postato sul suo profilo Instagram, ecco il suo post dedicato ai followers: “Vi auguro una bellissima giornata e vi auguro serenità ed in questo periodo del riposo per ricaricarci prima di iniziare a lavorare“.

Il commento nei confronti della conduttrice

Tale messaggio non è passato inosservato a Carolyn Smith, la quale ha notato anche il look della nota conduttrice, commentando di adorarlo e considerarlo rock. Proprio la presidente di giuria si trova in Sardegna ed anche lei è intervenuta sui social, dove ha dovuto affrontare la pioggia, ma al tempo stesso ha commentato come vi sia molto calore attorno a lei. E su Milly Carlucci: “Abbiamo tantissimo entusiasmo, ci guida come se fosse il combustibile di un razzo”.

Si valuta invece quando avrà inizio la prossima edizione di Ballando con le stelle, potrebbe essere quella di sabato 8 ottobre o una settimana dopo. Sarà confermata la giura degli ultimi anni, dove oltre a Carolyn Smith e Guillermo Mariotto, ad esprimere giudizi sui concorrenti del talent avremo Ivan Zazzaroni, Fabio Canino e Selvaggia Lucarelli.