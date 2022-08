Ilary Blasi ha deciso: ecco dove e quando farà la sua prima intervista post separazione

Ad oltre un meso dall’annuncio della separazione, è stata fissata la prima intervista da parte di Ilary Blasi da quando ha lasciato Francesco Totti, andiamo a vedere dove e quando avverrà tale intervento.

Da quell’11 luglio circolano diverse voci, ma oltre all’annuncio, i diretti interessati ci tengono a fare silenzio sulla vicenda riguardante una delle coppie più celebri in Italia, il cui rapporto è però terminato dopo 20 lunghi anni.

Nel mezzo di un’estate in cui i principali programmi televisivi sono in pausa, i giornali di gossip e non solo si sono scatenati su presunte storie da parte dei due ex coniugi, ma a breve il silenzio mediatico potrebbe essere rotto da parte della presentatrice.

Approfittando dell’ottimo rapporto con Silvia Toffanin, la Blasi sarebbe attesa durante la prossima stagione di Verissimo a raccontarsi per la prima volta da quando è arrivata la notizia ufficiale.

Il legame con la Toffanin

Come trapelato dal quotidiano Il Corriere della Sera, nelle prossime settimane la conduttrice de l’Isola dei famosi sarà presente negli studi del rotocalco televisivo, trasmesso nel fine settimana di Canale 5 dalla sua grande amica, anche se la sua strategia sarebbe quella di continuare come se nulla fosse, come dimostrano le sue foto rilassate sui social di queste settimane.

Nel settembre del 2001 avvenne la svolta televisiva per la Blasi, quando venne inserita tra le Letterine di Passaparola, valletta del quiz condotto da Gerry Scotti. Tra le 6 ragazze vi era pure una giovanissima Silvia Toffanin, e da allora è nato il rapporto tra le due colleghe, poi proseguito nel corso degli anni successivi a tale programma.

Le prossime puntate di Verissimo

Si era vociferato come la Blasi potesse trasferirsi a Milano per stare vicino proprio alla sua collega ed amica, ma Totti sarebbe intenzionato ad avere i figli nella Capitale, ma nel frattempo l’ex moglie sarebbe pronta ad essere ospite a Verissimo, dove è stata presente più volte, ma in circostanze ben diverse rispetto a quella prossima.

In questi giorni gira il promo relativo alla prossima stagione di Verissimo, indicando settembre come mese in cui avrà inizio la prossima stagione della trasmissione, e con ogni probabilità in uno dei primi fine settimana dovrebbe esserci la presenza di Ilary Blasi, con curiosità sulle domande poste dalla Toffanin per quella occasione.