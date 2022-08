Kate Middleton, addio dopo 8 anni | Non c’è più posto per lei in casa

Avevamo già parlato dell’idea dei duchi del Sussex di cambiare casa a settembre. Ed ora che manca davvero poco, arriva una notizia inaspettata. Dopo 8 anni insieme, se ne sarebbe andato uno dei componenti della “famiglia”, più legato ai bambini.

Tra qualche giorno Kate e William traslocheranno da Londra a Windsor. I due hanno scelto, per vivere, l’Adelaide Cottage, antica dimora non lontano dal Castello in cui risiede la Regina Elisabetta.

Una location strategica, non solo perché consentirà alla coppia di essere più vicina alla sovrana ma anche perché la distanza con i Middleton (la famiglia di Kate) che vivono a Bucklebury, nella campagna inglese, si ridurrà ulteriormente.

Molti i cambiamenti in vista per i Cambridge, a cominciare dai nuovi vicini e dalla nuova scuola che frequenteranno George e Charlotte ma non solo.

Kate Middleton, addio dopo 8 anni. Non hanno più bisogno di lei

A tutto questo si aggiunge anche, una nuova intimità, resa possibile dal fatto che, da settembre in poi, Maria Borrallo si staccherà, in parte, dalla famiglia per cui lavora da otto anni. Ma chi è questa donna di cui non molti conoscono l’identità, ma che invece i duchi considerano “della famiglia”? Si tratta della tata spagnola da sempre al servizio di Kate e William che ha praticamente cresciuto i tre bambini della coppia. Nella nuova casa non c’è più posto per lei, almeno non più ventiquattr’ore su ventiquattro, come riportato da People, grazie a fonti vicine alla Royal Family. Nessuna lite in vista però, con la professionista spagnola. Pare, infatti, che la scelta sia più legata alla voglia dei Duchi di vivere come una famiglia “normale”. Senza “estranei” in casa almeno la sera. George, Charlotte e Louis con Maria Borrallo ci sono cresciuti. La tata spagnola è stata assunta dalla famiglia nel 2014. Merito della sua esperienza ma anche della sua formazione, avvenuta nel prestigioso Norland College di Bath, un’istituzione nel settore. Nel tempo ha accompagnato William, Kate e i bambini nei vari viaggi nel Regno Unito e non solo, prendendosi cura nel privato ma anche negli eventi ufficiali. Non mancano foto della tata al battesimo di Charlotte così come dietro le finestre di Buckingham Palace con i Cambridge impegnati in qualche parata per le strade di Londra.

L’addio per una nuova libertà

Il tempo passa però, e i figli crescono. E il Duca e la Duchessa di Cambridge vogliono che i figli non siano privati degli ultimi scampoli di libertà prima di una vita sotto i riflettori.

Una vita che non hanno scelto ma che, a breve saranno costretti ad accettare. Motivo in più per godersi, nei prossimi anni, tutto ciò che, un domani, non avranno più.