Anna Pettinelli, l’ex fidanzato Stefano Macchi ha un nuovo amore | Chi è la nuova compagna

La crisi raccontata da Anna Pettinelli con lo storico compagno Stefano Macchi, si è trasformata in una separazione tra i due. Ora però l’ex compagno ha un nuovo amore. Ecco di chi si tratta.

Solo pochi mesi fa Anna Pettinelli, durante un’intervista a Verissimo in occasione del Serale di Amici, aveva raccontato di stare attraversando un momento difficile con Stefano Macchi il suo storico compagno.

Poco tempo dopo la Pettinelli aveva ufficializzato la rottura durante un’intervista a S’è fatta notte condotto da Maurizio Costanzo. I due sono stati legati dal 2014 al 2022 e la loro sembrava una storia solida.

Indimenticabile per il pubblico a casa la loro partecipazione a Temptation Island Vip. I motivi della rottura non sono stati mai resi noti ma pare che l’attore e doppiatore abbia voltato pagina.

Anna Pettinelli, l’ex fidanzato Stefano Macchi ha un nuovo amore.

A conferma di questo, sulla sua pagina Instagram, è infatti uscito allo scoperto con Elisa D’Ospina, modella curvy, opinionista tv ed ex volto di Detto fatto. Proprio grazie alla trasmissione di Rai2 si è fatta conoscere dal grande pubblico televisivo ed ha ottenuto grande popolarità. Già dai primi di agosto sul profilo Instagram di Stefano Macchi era apparsa una foto insieme a lei, ma senza scritte o commenti che potessero lasciare intendere qualcosa di più di un’amicizia. Negli ultimi giorni, invece, i due non si nascondono più e con dediche e commenti si scambiano dolci parole d’amore. La coppia si trova in vacanza ad Ibiza e lui le ha dedicato una dolcissima poesia dello scrittore Hermann Hesse: “Tienimi per mano al tramonto, quando il giorno si spegne e l’oscurità fa scivolare il suo drappo di stelle. Tienila stretta quando non riesco a viverlo questo mondo imperfetto. Tienimi per mano, portami dove il tempo non esiste”.

Chi è la nuova compagna

Classe 1983, anni 39, originaria di Vicenza, laureata in Scienze della Comunicazione e poi specializzata in Psicologia all’università di Macerata, Elisa D’Ospina ha fatto tornare a battere il cuore di Stefano. Da sempre in prima linea contro i canoni estetici rigidi, la modella curvy ha sempre lanciato messaggi body positivity.

E così mentre la Pettinelli è pronta a lasciare Amici, forse in un cambio di vita, Stefano torna a sorridere con Elisa. I due, che pubblicano spesso in questi giorni contenuti sulle loro vacanze, sembrano più felici e innamorati che mai.