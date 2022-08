Eros e Michelle, stessi luoghi, stesse vacanze | E i fan ricominciano a sognare

Si fanno sempre più frequenti gli avvistamenti tra Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker. I due iniziando a frequentare lo stesso sport, stanno anche frequentando gli stessi luoghi. Sarà una coincidenza?

La storia degli ultimi giorni dei due ex coniugi Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti è alquanto curiosa e sfiziosa.

Fino alla scorsa settimana la conduttrice svizzera si trovava sotto il sole della Sardegna, godendo della dolce compagnia di Giovanni Angiolini il nuovo fidanzato, che in molti davano come causa della rottura con l’ex marito Tommaso Trussardi

Tornata a “casa” però le cose sono cambiate e la showgirl ha fatto tappa in Franciacorta. E chi dimora nella terra dei vigneti? L’ex marito Eros Ramazzotti

Eros e Michelle, stessi luoghi, stesse vacanze. Incontri casuali?

Ma non solo, i due si sono anche immortalati assieme lo scorso 9 agosto, impegnati in una lezione di karate a Paratico (una decina di km rispetto a dove abita il cantante). Da qui in poi la storia si fa ancor più interessante. Michelle, da quel 9 agosto, non ha più lasciato quei luoghi. Sui social si è ritratta tra rigogliosi e verdi filari di vigneti. Qualcuno ha ipotizzato che si trovasse nelle Langhe piemontesi, ma non è così, quei vigneti sono gli stessi in cui si rifugia Eros, con il suo amato cavallo Guajro. Altra nota degna di menzione, domenica 14 agosto, la Hunziker, che ama tenersi in forma e non pratica soltanto karate, è andata in palestra ad allenarsi. Non una palestra qualunque, bensì quella ospitata nella struttura alberghiera “Albereta”. Un resort extralusso, apprezzato, tra gli altri, da Stefano De Martino e Belen Rodriguez. Ebbene, dove si trova l’”Albereta”? Ad un solo chilometro da casa di Eros. Ovviamente non c’è conferma che i due abbiano alloggiato nello stesso posto, ma come si dice: “A pensar male si fa peccato, ma a volte ci si azzecca“.

Una storia importante?

Difficile credere che per puro caso Michelle si sia rifugiata per puro caso, nello stesso lembo di terra e vigne in cui Eros è di casa, nel vero senso della parola. Insomma, ammesso che non si tratti di una coincidenza, pare più che probabile che l’artista e la conduttrice si stiano frequentando assiduamente, tanto che avrebbero anche trascorso assieme pure il Ferragosto.

Resta da capire di che tipo di frequentazione si tratta. Una semplice amicizia oppure qualcosa d’altro? Ma in tutto ciò, la domanda che si stanno facendo tutti è, che fine ha fatto Giovanni Angiolini?