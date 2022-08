Il Paradiso delle signore 7, spoiler: chi è la bellissima Matilde che conquisterà Vittorio Conti [FOTO]

Novità in vista nella settima stagione della serie Il Paradiso delle signore, in particolare per Vittorio Conti potrebbe esserci un nuovo amore, ecco secondo le ultime anticipazioni cosa accadrà al personaggio della fiction di Rai Uno ed agli altri.

Il suo personaggio è tra i pochi ad essere sempre stato presente sin dalla prima stagione della fortunata fiction trasmessa su Rai Uno e diventata da alcuni anni sulla rete ammiraglia un appuntamento fisso della fascia pomeridiana.

Ad interpretare il ruolo di Vittorio Conti è Alessandro Tersigni, nei panni di un giovane consulente finanziario, diventato in seguito il proprietario del negozio di abbigliamento, a centro delle storie della serie da cui è stato preso il nome stesso.

Nel corso del tempo, Conti avrà una serie di relazioni importanti, tra cui Andreina ed in seguito Marta, ma i rispettivi matrimoni si concluderanno, mentre nel frattempo dovrà da un punto di vista professionale difendersi da chi vorrà prendere la gestione del negozio al suo posto

Cosa accadrà nei prossimi episodi

Una delle novità della prossima stagione sarà il ritorno di Matilde, la quale è intenzionata a fuggire dal marito e trasferirsi una volta per tutte a Milano, e nella città meneghina troverà riparo ed anche supporto da parte di Adelaide, pronta a darle una mano nel lavoro e negli affari.

Sul lavoro, Matilde andrà inevitabilmente a conoscere Vittorio Conti, le intenzioni comuni per dare lustro al negozio andranno in simbiosi con i rispettivi problemi sentimentali, tanto da portare i due ad avvicinarsi in modo sospetto.

I prossimi sviluppi sulla vicenda

Secondo le ultime voci, potrebbe nascere qualcosa di importante tra i due, inoltre Vittorio Conti, dopo la fine del rapporto con Marta, è intenzionato a dare una svolta alla sua vita sentimentale, come rivelato di recente da Tersigni in un’intervista relativa al suo personaggio.

Per verificare se Vittorio Conti avrà una nuova storia, bisognerà attendere il 12 settembre, data in cui verranno trasmessi i primi appuntamenti della settima stagione della serie Il Paradiso delle signore, i cui episodi sono stati girati in questi mesi.