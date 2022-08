Ambra Angiolini, la confessione dell’attrice: “Renga? Lo riconosco, lui è l’unico vero…”

Si è raccontata in un’intervista recente Ambra Angiolini, in particolar sulla sua importante storia finita in passato, rivelando di essere caduta in depressione dopo tale termine, ecco quali sono state le parole dell’attrice a tal proposito.

Al periodico Vanity Fair si è confessata Ambra Angiolini, raccontando come sia stata dura per lei affrontare la fine della relazione con il padre dei suoi figli, vale a dire Francesco Renga, attraverso una gestione molto difficile una volta conclusasi.

Le sue parole in merito sono state: “Lo riconosco come l’unico fallimento della mia vita. Dopo quella rottura sono caduta in depressione e finita nelle fogne, ed era giusto fosse così per elaborare un lutto così enorme. Da quella situazione sono però riuscita a risorgere”.

Nella stessa intervista la diretta interessata ha poi raccontato di vivere serenamente la sua vita da single, non facendo mai menzione della sua storia terminata con l’allenatore di calcio Massimiliano Allegri, mentre sui figli ha speso parole al miele, sottolineando la gioia di stare con loro.

La sua storia con Francesco Renga

Il primo incontro avvenne al Festival di Sanremo nel 2002, dove lui era tra i cantanti in gara e lei era ospite tra il pubblico, poi il grande amore, durato oltre 10 anni e con due figli avuti dalla coppia, Jolanda e Leonardo. Ha raccontato su Francesco Renga: “Io non ho bisogno per forza di un amore per stare bene, né la fine di un amore per stare male. L’unico vero fallimento che riconosco è la fine del rapporto con Francesco, il padre dei miei figli. Dopo la rottura della mia famiglia sono caduta in depressione, finita nella fogna delle fogne, ed era giusto che ci finissi, perché era il passaggio dell’elaborazione di un lutto enorme. Solo da quella cosa ho dovuto risorgere, per tutto il resto non c’è nessuna resurrezione”,

Nel novembre 2015 arrivò però la notizia attraverso la quale venne ufficializzato il fine del rapporto della coppia, anche se poi i due rimarranno in buoni rapporti, le loro strade si separeranno.

I suoi prossimi impegni

Una carriera molto lunga quella di Ambra Angiolini, iniziata molto presto quando era tra le giovanissime protagoniste di Non è la Rai, arrivando fino alla conduzione dello stesso programma ideato da Gianni Boncompagni. Negli anni seguenti è poi diventata anche cantante, ma la svolta avvenne nei primi anni 2000 da attrice e da allora ha girato numerosi film di successo.

In questi mesi è però impegnata nelle vesti di giudice nel talent X Factor, sta infatti selezionando la sua squadra per il serale in programma il prossimo ottobre, dove Ambra Angiolini farà parte della giuria insieme a Fedez, Rkomi e Dargen D’Amico.