Massimiliano Allegri dimentica Ambra: nuovo amore per il mister della Juventus | Chi è lei

Un anno fa, la relazione durata quattro anni tra l’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri e l’attrice Ambra Angiolini è giunta al termine. Ad oggi, però, sembra che entrambi abbiano voltato pagina: un noto settimanale, infatti, ha avvistato Allegri con la donna che sembra essere la sua nuova fiamma.

Massimiliano Allegri è, attualmente, l’allenatore della squadra della Juventus, ma durante la sua lunga carriera sportiva ha ricoperto anche il ruolo di giocatore. Il suo debutto in serie A risale al 1989, anno in cui ha indossato la maglia del Pisa. Negli anni avvenire, inoltre, ha giocato anche nel Pescara, nel Cagliari, nel Perugia e nel Napoli. La sua ultima partita l’ha giocata nel 2003 insieme alla squadra dell’Aglianese e, da allora, ha fatto suo il ruolo di allenatore.

Ambra Angiolini, invece, è una delle star del mondo dello spettacolo, salita alla ribalta grazie al celebre programma di Gianni Boncompagni Non è la Rai. Da allora, grazie al suo talento, alla sua ecletticità e al suo carattere spigliato, la carriera di Ambra ha spiccato il volto, cosa che le ha permesso di cimentarsi in diverse discipline dello spettacolo. La Angiolini, infatti, non può essere etichettata semplicemente come attrice cinematografica, ma anche come attrice teatrale, cantante e conduttrice, sia televisiva sia radiofonica.

Ambra e Massimiliano, come tutti ricorderete, sono stati sentimentalmente legati per quattro lunghi anni. Nel 2021, però, qualcosa si è rotto, e la loro relazione è giunta al termine. A distanza di un anno, entrambi hanno voltato pagina e, di recente, il settimanale Chi ha “pizzicato” Allegri con un’altra donna; probabilmente, la sua nuova fiamma. Ecco tutti i dettagli.

La nuova relazione di Massimiliano Allegri

Sul numero del settimanale Chi in edicola da oggi, mercoledì 17 agosto, sono state pubblicate delle foto che ritraggono Massimiliano Allegri a Lugano in compagnia della sua nuova compagna. Come svelato dalla rivista di Alfonso Signorini, la donna alla quale Allegri ha deciso di riaprire sul suo cuore si chiama Nina Lange Barresi, e risiede proprio in terra elvetica. Su di lei non si hanno molte informazioni, ma come si evince da ciò che è stato scritto tra le pagine del settimanale precedentemente citato, la sua carriera professionale dovrebbe ruotare intorno alla sua società di consulenza manageriale.

Anche Ambra Angiolini volta pagina

Così come Massimiliano Allegri, anche Ambra Angiolini si è lasciata alle spalle la fine della loro relazione. Secondo rumors e indiscrezioni, infatti, anche l’attrice romana avrebbe ritrovato il sorriso accanto a un altro uomo.

Da alcuni mesi, infatti, si rincorrono voci circa la presunta frequentazione della Angiolini con Gianluca Roberto, funzionario del Consorzio industriale provinciale nord est Sardegna.