Meghan Markle, nuovi guai per la Duchessa: rapporti pessimi con la vicina famosissima

Negli anni, abbiamo imparato a conoscere molte cose su Meghan Markle, prima in qualità di attrice e, dopo, in qualità di membro della famiglia reale inglese. Cosa sappiamo, ad oggi, sulla sua nuova vita in California?

Meghan è nata il 4 agosto 1981 a Los Angeles e, come tutti saprete, prima di conoscere e sposare il principe Harry, ha svolto la professione di attrice. Prima del matrimonio reale e di diventare, dunque, duchessa di Sussex, una volta annunciato il fidanzamento, Meghan ha rinunciato alla sua carriera nel mondo di Hollywood, ma prima di allora, ha partecipato a numerose pellicole e serie tv di grande successo.

La duchessa, infatti, ha preso parte a produzioni quali Remember me; Come ammazzare il capo… e vivere felici; Fringe; CSI: Miami; CSI: New York e molte altre. Il suo ruolo più importante, tuttavia, Meghan l’ha ricoperto nella fiction Suits, in cui ha interpretato l’avvocato Rachel Zane dal 2011 al 2017.

Dopo la cosiddetta “Megxit”, Meghan Markle, il principe Harry e i loro due bambini, Archie e Lilibet Diana, si sono trasferiti in California, luogo in cui hanno iniziato una nuova vita lontano dalla famiglia reale inglese. Attualmente, i duchi di Sussex vivono in una lussuosa villa a Santa Barbara, e hanno due vicini di casa d’eccezione: Orlando Bloom e Katy Perry. Secondo alcune indiscrezioni, però, sembra che a Meghan non sia andato giù un commento fatto dalla cantante in occasione del suo matrimonio con Harry. Di che cosa si tratta? Scopriamolo insieme.

Le parole poco gradite di Katy Perry da Meghan Markle

Per ogni sposa, il giorno del matrimonio resterà sempre uno dei più importanti della propria vita. Tutto, in tale occasione, deve essere perfetto: dall’abito, alla cerimonia, ai commenti fatti sull’acconciatura, sul trucco e sull’outfit della protagonista della giornata; vietati, inoltre, paragoni di ogni tipo, specie con la cognata. Meghan Markle e il principe Harry sono convolati a nozze nel 2018 e, proprio quattro anni fa, in un’intervista rilasciata da Katy Perry all’Entertainment Tonight, la cantante ha espresso il suo parere sul vestito da sposa scelto dalla duchessa di Sussex. Ecco, dunque, le parole della moglie di orlando Bloom: “Avrei fatto qualche modifica al vestito. Non smetterò mai di dire la verità. Avrei scelto uno più adatto, ma la amo. Se mi è piaciuta più lei o Kate? Kate, Kate, Kate ha vinto! Il suo vestito era decisamente più bello”. Tale commento, secondo alcune indiscrezioni, non sarebbe stato affatto gradito da Meghan.

Il matrimonio tra Harry e Meghan

Come precedentemente accennato, il principe Harry e Meghan Markle sono convolati a nozze il 19 maggio 2018, nella cappella di San Giorgio del castello di Windsor.

Nonostante, all’epoca, sembrava che tutto girasse per il verso giusto, i rapporti tra Harry e Meghan e il resto della famiglia reale si sono presto incrinati e, ad oggi, i duchi di Sussex vivono stabilmente in California, lontani da Londra, da Buckingham Palace e dai parenti più prossimi di Harry.