Wanda Nara, l’effetto vedo non vedo manda in tilt i social: lo scatto in intimo è mozzafiato

La manager ed influencer, moglie di Mauro Icardi, Wanda Nara, ha stregato i social con un super scatto: eccolo.

Lei è una delle influencer, manager ed imprenditrici, nonché star del piccolo schermo, più amate e seguite dal grande pubblico. In passato ha ricoperto, nella tv italiana, il ruolo di opinionista del Grande Fratello Vip, condotto da Alfonso Signorini, e di Tiki Taka, con Pierluigi Pardo.

Stiamo parlando di Wanda Nara. Nelle ultime settimane si sono fatte insistenti le voci circa una crisi tra l’influencer argentina e suo marito, il calciatore del Paris Saint-Germain ed ex Inter, Mauro Icardi.

Un noto programma argentino, infatti, ha pubblicato degli audio in cui Wanda Nara, parlando con una delle sue collaboratrici, annuncia di essere pronta alla separazione. La notizia è stata però smentita dai diretti interessati.

Lo scatto di Wanda Nara

In un post pubblicato sul suo seguitissimo account ufficiale Instagram – dove vanta oltre 14milioni di followers – Wanda Nara si è mostrata in tutta la sua bellezza. La moglie di Mauro Icardi si è immortalata mentre indossa un intimo due pezzi verde che gioca con gli effetti vedo non vedo, tanto che la showgirl ha dovuto coprire alcuni punti prima di pubblicarla, ed evitare così la censura. Uno scatto cha ha ricevuto tantissimi tra like e reaction.

Prossimi progetti in Italia per Wanda Nara?

Mentre in questi giorni si parla con insistenza di un possibile ritorno in Italia di Mauro Icardi, parallelamente, si parla di Wanda Nara di nuovo nel piccolo schermo nostrano. Non a caso, la foto pubblicata precedentemente è stata scattata a Milano, dove la coppia ha tenuto l’attico con vista mozzafiato in zona San Siro.

Per la showgirl argentina si potrebbero aprire di nuovo le porte di Cologno Monzese. Al momento, il nome di Wanda Nara è finito tra i papabili per il ruolo di opinionista del programma La Pupa e il Secchione Show. Un ruolo, quello di opinionista, che la moglie di Mauro Icardi ha già ricoperto in passato al Grande Fratello Vip. Staremo a vedere.