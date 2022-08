Romina Power, Al Bano non trattiene le lacrime per le sue parole: “Lei è…”

Nel corso di un’intervista, il cantante Al Bano Carrisi ha commentato le parole della sua ex moglie Romina Power: ecco cosa è successo.

Lui è uno dei cantanti più amati dal grande pubblico nostrano, una vera icona della musica italiana che ha attraversato decenni e generazioni e che ha portato la grande musica italiana in giro per il mondo. Stiamo parlando di Al Bano Carrisi.

Dal 1970, insieme a Romina Power, ha formato uno dei sodalizi – anche artistici – più noti ed amati del Paese. I due si sono poi separati nel ’99. Negli ultimi anni, visti i buoni rapporti, hanno ricominciato a calcare insieme i palchi e a cantare i loro grandi successi.

Per tanti anni, la coppia ha vissuto a Cellino San Marco, Comune d’origine del cantante e dove oggi Al Bano Carrisi vive con la sua compagna Loredana Lecciso e la figlia della coppia Jasmine Carrisi.

Il racconto di Romina Power

Al Bano Carrisi è molto legato alla sua terra e spesso ha raccontato le sue origini nelle sue canzoni. Legatissimo alla figura di suo padre e di suo madre, li ha sempre celebrati nelle sue opere. Del resto, il cantante, ha rivelato di portare il cappello per onorare suo padre, il quale lo indossava quando lavorava i campi. Nel corso di un’intervista di qualche tempo fa rilasciata negli studi di Verissimo, a Silvia Toffanin su Canale 5, Al Bano e i telespettatori hanno assistito ad una clip in cui si vede Romina Power raccontare del suo rapporto con la signora Jolanda, mamma del cantante di Cellino San Marco.

Romina Power ha raccontato che, poco prima che si ammalasse, durante una visita in Puglia, la signora Jolanda le regalò una croce che portava sempre con sé al collo, in segno di affetto e di un legame profondo che non si è spezzato nemmeno dopo la separazione tra la cantante e Al Bano. Ha raccontato Romina: “E’ una cosa che fa una madre e non una suocera. Ci volevamo bene a vicenda, ne abbiamo vissute tante insieme”.

Il commento di Al Bano Carrisi

Tornati in studio, dopo la clip, Al Bano Carrisi – visibilmente emozionato per il ricordo di Romina Power – ha spiegato: “La vita ti mette davanti a certi fatti che devi sapere affrontare ma io non mi sarei mai aspettato una sua partenza da Cellino San Marco”.

Il cantante ha continuato: “Che dire, è stato un bel momento vissuto con una bella intensità, le verità vanno dette”. Infine, parlando di Romina Power ha chiosato: “Poi lei ha deciso di andarsene in America, lei solo sa il perché e così le vite si sono divise”.