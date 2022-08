Cassano svela il retroscena incredibile prima della famosa gara: si è preparato così

Antonio Cassanon rivela un incredibile retroscena accaduto prima della famosa gara: ecco l’incredibile preparazione scelta.

Nel calcio italiano sono tantissimi i giocatori che hanno lasciato un segno forte anche (alle volte sopratutto) fuori dal campo per via di comportamenti sopra le righe e non solo.

Tra i vari nomi quello che ancora oggi attira l’interesse e la curiosità è senza alcun dubbio Antonio Cassano.

Il fantasista barese è sempre stato sopra le righe non solo in campo, dove le doti tecniche sono sempre state indiscutibili, ma anche e sopratutto fuori dove gli episodi, tra divertenti e più seri, sono stati innumerovoli al punto di portare lo stesso ex Roma a scriveren un libro.

La nuova notorietà regalatagli dalla BoboTV e dai suoi commenti sempre forti e decisi lo hanno portato a scrivere “Dico tutto”, un libro fatto di aneddoti e storie riguardanti uno dei personaggi più discussi del nuovo millennio del calcio italiano.

Tra i vari racconti spicca in particolare uno riguardante il pre partita di una delle gari più fmose del barese: la preparazione assurda ha già scosso tutto il web.

Prima della grande vittoria la preparazione non convenzionale: ecco l’assurdo aneddoto raccontato da Antonio Cassano

Come già detto, Antonio Cassano è uno dei profili che più attraggono interesse del calcio italiano.

I tanti simpatici aneddoti narrati nel suo libro “Dico tutto” aumentando la curiostà sull’ex fantasista azzurro che ha infatti raccontato tantissime storie di spogliatoio e dietro le quinte vari che strappano un sorriso.

Tra queste, una di quelle che più di tutte ha sorpreso è riguardante un sorprendente prepartita che ha anticipato la famosa vittoria con la maglia della Roma per 4-0 ai danni della Juventus: la preparazione scelta dal barese è stata sicuramente anticonvenzionale.

Uno dei tanti caratteri distintivi dell’ex giallorosso è sempre stato l’essere un “latin lover” e a tal proposito, come narrato dallo stesso Cassano, gli spogliatoi di Trigoria sono stati spesso luogo dei tanti incontri avuti, compreso il pre Roma-Juve 4-0.

“Andatevi a rivedere Roma-Juventus 4-0, quella della bandierina spezzata. Avevo fatto le 6 la domenica mattina, con una delle tante amiche che avevo in quel periodo”, queste nelle specifiche le parole usate dall’ex attaccante per raccontare il particolare aneddoto.

Di certo non sorprende sentire un Cassano così sopra le righe anche a ridosso di una partita tanto delicata come quella con la Juve, nel libro però sono tante altre le storie raccontate e chissà che alcune di esse possano ulteriormente far scalpore.