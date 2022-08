Chiara Ferragni: il trikini è super hot e già sold out | L’influencer continua a dettare le mode [FOTO]

Il ponte di Ferragosto è appena terminato, e ciò vuol dire che ci stiamo apprestando a vivere l’ultima parte della stagione estiva 2022. Di recente, però, Chiara Ferragni ha pubblicato un foto in cui indossa uno dei costumi da bagno della sua collezione, e nonostante il mese di settembre, e quindi l’autunno, si stia avvicinando, tale prodotto è andato a ruba!

Ebbene sì, l’estate è volata! In men che non si dica, siamo già quasi alla fine di agosto, motivo per il quale molte persone, prima di tornare alla solita routine, non perdono occasione di concedersi giornate in spiaggia all’insegna di puro relax.

Questo periodo, infatti, continua a regalarci delle bellissime giornate, perfette per continuare a godere di ogni raggio di sole possibile prima che l’autunno inizi a fare capolino. Anche Chiara Ferragni si sta godendo alcuni giorni di vacanza con la sua famiglia, ed è stato proprio in tale occasione che ha pubblicato una foto che ha fatto letteralmente impazzire il Web.

L’imprenditrice, infatti, ha di recente postato uno scatto in cui si ritrae in costume, ma non uno qualsiasi: si tratta di un meraviglioso trikini della sua linea. Il modello in questione è acquistabile sul sito, ma in seguito al post pubblicato da Chiara, risulta già essere sold out.

Il trikini di Chiara Ferragni

Pochi giorni fa, sul suo profilo Instagram ufficiale, Chiara Ferragni ha pubblicato questo bellissimo post in cui indossa uno costumi da bagno – un trikini, per l’esattezza – della sua linea di abbigliamento; si tratta del modello “Crystal”, ed è acquistabile sul suo sito internet. Tale costume è disponibile solo in rosa, e grazie ai saldi estivi, è attualmente disponibile a 79,50 € anziché 159,00 €. Il trikini indossato nel post da Chiara ha riscosso moltissimo successo tra le sue fan tanto che, al momento, risulta essere sold out. Tuttavia, la linea “beachwear” di Chiara Ferragni è composta da molti altri modelli, tra cui bikini, trikini e costumi interi.

Non solo abbigliamento

Negli anni, Chiara Ferragni ha dimostrato di essere molto eclettica, tanto nella vita privata quanto nel suo lavoro, motivo per il quale il suo brand non si limita solo alla produzione di abbigliamento e accessori.

Chiara, infatti, ha pensato proprio a tutto, e in vista dell’inizio della scuola ha pensato di produrre anche una linea di cartoleria. Anche in questo caso, tutti i prodotti sono acquistabili sul suo sito Web, ed è possibile trovare penne; diari; astucci; quaderni e tanto altro ancora.