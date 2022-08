William e Kate, i magnifici e lussuosi interni della casa di famiglia dei Duchi [FOTO]

Che il principe William e Kate Middleton siano due persone eleganti e di classe non è di certo una novità. Tali prerogative, oltre che sul modo di fare e di vestire, si riversano anche sullo stile di arredamento scelto per arredare la loro casa.

Come tutti saprete, gli ultimi due anni delle nostre vite sono stati scanditi da un evento che nessuno di noi avrebbe mai pensato di affrontare: un’emergenza sanitaria. La pandemia causata dal Covid-19, infatti, è arrivata come un fulmine a ciel sereno, e non ha fatto sconti a nessun paese del mondo.

Anche la Gran Bretagna, ovviamente, ha dovuto far fronte a tale problema e, con essa, anche la famiglia reale. Come tutti, anch’essa è stata chiamata ad affrontare un periodo molto difficile, fatto di privazioni, limitazioni e lockdown. I reali, tuttavia, non si sono lasciati prendere dal panico, e hanno deciso di continuare ad occuparsi di tutti i loro impegni sociali, seppur in modo diverso.

Anche i duchi di Cambridge, infatti, si sono affidati alla tecnologia, e hanno deciso di optare per l’utilizzo di piattaforme atte a effettuare videochiamate. In una di esse, alle spalle di William e Kate è possibile ammirare la bellezza del salotto della loro tenuta di campagna situata nella contea di Norfolk, dove il duca e la duchessa hanno deciso di trascorrere il lockdown insieme ai loro bambini. Ecco, a tal proposito, tutti i dettagli.

L’inconfondibile classe di William e Kate

Recarsi in un luogo in maniera diretta e incontrare persone sono cose apparentemente normali alle quali, tuttavia, a causa della pandemia da Covid-19 abbiamo dovuto rinunciare. Così come tutti, anche la famiglia reale inglese ha rispettato le norme anti Covid, ritirandosi nelle proprie abitazioni in attesa che il peggio passasse. William e Kate hanno deciso di trascorre il lockdown ad “Anmer Hall”, la loro villa situata nella contea del Norfolk. Da lì, i duchi di Cambridge hanno continuato a occuparsi di temi molto importanti, tramite l’uso della tecnologia e delle videochiamate. In una di esse, facilmente visibile sul loro profilo Instagram ufficiale, è possibile scorgere alcuni dettagli del salotto della tenuta. I colori predominanti sono prevalentemente chiari, e l’arredamento risulta essere di classe, ma non eccessivo. Un divano beige con dei cuscini a fiori; lampade minimal; piatti decorativi; piante e foto di famiglia rendono il salotto di “Anmer Hall” molto accogliente, senza tralasciare nulla al caso.

Gli impegni sociali durante la pandemia

William e Kate sono sempre stati molto impegnati nel sociale, e di certo non è stata la pandemia da Covid-19 a fermare i loro progetti. Nella video chiamata precedentemente citata, ad esempio, il duca e la duchessa di Cambridge si sono collegati con “Just B”, un progetto appartenente all’organizzazione di beneficenza “Hospice UK”.

Tale progetto è stato appositamente creato per essere di supporto al personale sanitario; per aiutare medici, infermieri e OSS a superare la perdita di colleghi e pazienti.