Nunzio e Cosmary, la ballerina rompe il silenzio sui social: “Io sono trasparente e…”

Il pettegolezzo è cresciuto a dismisura nelle ultime ore, tanto che Cosmary Fasanelli è stata costretta ad intervenire sui social per cercare di mettere un punto alla vicenda. Su Twitter si legge: “Mi dispiace che a volte si parla senza conoscere la realtà dei fatti dal principio. Io sono sempre la stessa persona che avete conosciuto. Sono trasparente e forse questo è sia un mio pregio che un mio difetto, perché a volte vorrei riuscire ad essere come altri. Un po’ più furba e far vedere le cose come è più conveniente per la persona ma non è da me”.