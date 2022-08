DAZN, i problemi non sono finiti: ecco come fare per reclamare e ottenere il rimborso

Non c’è pace per DAZN che sta facendo i conti con l’ondata di proteste per il malfunzionamento della piattaforma durante le partite della prima giornata di Serie A. Ecco qui sotto la guida per presentare reclamo e ottenere l’indennizzo dall’emittente inglese.

I problemi avuti nella trasmissione delle partite della domenica hanno alzato un polverone mediatico che ha mobilitato anche alcuni politici italiani: DAZN ora rischia veramente.

Inizia il campionato di Serie A e tornano i disservizi sulla piattaforma DAZN, che si è aggiudicata i diritti per la trasmissione delle partite del campionato italiano di calcio. Domenica pomeriggio, dopo alcuni momenti di black out durante Fiorentina-Cremonese e Lazio-Bologna, è arrivato il comunicato dell’emittente per scusarsi della situazione che riguardava Salernitana-Roma e Spezia-Empoli.

Sui social è partita la protesta dei tifosi, inferociti anche per l’aumento del prezzo di abbonamento. Nel mondo della politica il primo a intervenire è stato Mauro Berruto, responsabile sport del PD, che ha annunciato una segnalazione all’Agcom. Poi sono arrivati anche i tweet di Carlo Calenda e Matteo Salvini, impegnati nella campagna elettorale in vista delle elezioni del 25 settembre.

A poco sono servite le scuse di DAZN. Anche i vertici della Lega Calcio hanno infatti chiesto conto dei problemi riscontrati dagli utenti di tutta Italia scegliendo di valutare un’azione legale contro la piattaforma per danno di immagine. Adesso il futuro dell’emittente è sempre più in bilico: ecco però tutto quello che devono sapere i clienti danneggiati.

Le regole e i passaggi per il rimborso

Per rispondere alla rabbia degli utenti l’Agcom ha predisposto una serie di regole che vincolino DAZN a una qualità minima del servizio. La trasmissione delle partite dovrà tenere conto di quattro parametri: l’accessibilità della piattaforma, la risoluzione delle immagini trasmesse, il numero di disconnessioni e il tempo totale di freezing. Questi parametri dovranno essere misurati da DAZN e resi disponibile a ogni utente nella propria area riservata.

In base alle disfunzioni registrate si potrà chiedere il rimborso fino al 25% dell’abbonamento mensile, richiesta che ogni mese potrà essere presentata quattro volte. In caso di malfunzionamento quindi si potrà avere il rimborso del 100% dell’importo mensile. La richiesta di indennizzo dovrà essere presentata entro 7 giorni dall’evento e dovrà essere trasmessa dal titolare dell’abbonamento a DAZN utilizzando la casella di posta elettronica indicata dall’utente in fase di sottoscrizione dell’abbonamento all’indirizzo mail richiestarimborsodazn@dazn.com o tramite invio della pec rimborsidazn@legalmail.com.

Nella richiesta va inserito il modulo compilato disponibile nella sezione Help dell’homepage del sito internet DAZN. Insieme al modulo va allegato uno screenshot (cioè una fotografia della schermata) dei dati riportati sul test Misurainternet.