Pallone d’Oro due italiane si consolano, ma scoppia la polemica sui social

Nell’elenco dei giocatori in lizza per il pallone d’oro spiccano i nomi di tre calciatori di Serie A. C’è però forte polemica sulla presenza di uno di loro. È ormai ufficiale, ancora una volta il pallone d’oro non sarà un giocatore italiano. È da ben 16 anni che un nostro connazionale non riesce nell’impresa, da quando Fabio Cannavaro sollevò al cielo la clamorosa doppietta mondiale più pallone d’oro.

Nell’elenco dei giocatori che andranno a contendersi il premio individuale più ambito nel mondo del calcio ci sono state molte sorprese. La più grande di tutte riguarda forse l’esclusione, a 15 anni di distanza dall’ultima volta, dell’argentino Leo Messi. Il calciatore del Paris Saint-Germain che ha monopolizzato insieme a Cristiano Ronaldo le ultime 15 edizioni vincendo in 7 occasioni, ha vissuto una stagione non indimenticabile, la prima lontano da Barcellona, che ha portato dunque alla clamorosa esclusione.

Presente invece il suo storico rivale CR7, anche lui protagonista di una stagione ricca di difficoltà dopo il suo ritorno a Manchester a 12 anni di distanza dopo le esperienze al Real Madrid e alla Juventus.

Real Madrid che insieme al Liverpool ha ovviamente monopolizzato quest’edizione del premio. Sono cinque i giocatori dei campioni d’Europa in carica, il portiere Courtois, Karim Benzema serio candidato al premio, Vinicius Junior, Modric e Casemiro, più l’ultimo arrivato Rudiger, in forze al Chelsea lo scorso anno. Sei invece i giocatori dei Reds, Van Dijk, Salah, Luis Diaz, Fabinho, Trent Alexander-Arnold e Mané, oltre al neo acquisto Darwin Nunez che però la scorsa stagione militava al Benfica.

Altro club con tanti rappresentanti è il Manchester City di Pep Guardiola, che porta in lista ben 5 uomini, Mahrez, Cancelo, Foden, De Bruyne e Bernando Silva, con anche Haaland, l’anno scorso al Dortmund, tra i nomi i elenco. Per il Bayern Monaco ci sono Kimmich e Lewandowski, per il Tottenham di Conte sono presenti Son e Kane e chiudono il quadro Nkunku del RB Lipsia, Haller dell’Ajax e Kylian Mbappe, unico rappresentante del PSG.

Tre “italiani” in gara

Saranno solo tre i giocatori provenienti dalla nostra Serie A quelli che si contenderanno il premio. I due milanisti Maignan e Leao, protagonisti della cavalcata scudetto rossonera e l’attaccante serbo della Juventus Dusan Vlahovic.

Nessuno proveniente dalla Roma di José Mourinho, nonostante la conquista della Conference League, né nessuno dell’Inter, nonostante una migliore cavalcata europea rispetto a Milan e Juventus.

Il nome di Vlahovic è infatti proprio quello che ha fatto scatenare le polemiche nel nostro paese, dato che il serbo ha vissuto alla Juventus il periodo più difficile della sua breve carriera, non riuscendo a mostrare il suo strapotere come aveva fatto con la maglia della Fiorentina.

In ogni caso sarà molto difficile per uno di questi tre riuscire a scalzare i candidati principali, che ad ora sembrano essere Benzema e Courtois.