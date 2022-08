Fino ad 800€ al mese per le famiglie con figli in difficoltà: svolta sociale del Governo

Arriva un nuovo bonus per le famiglie italiane in difficoltà che abbiano figli a carico.

Si tratta di un bonus molto particolare anche perché è cumulabile con l’assegno unico universale.

Dal 2022 è partito l’assegno unico universale, dunque il governo Draghi ha ritenuto di creare un’unica erogazione di danaro che potesse essere versata a tutte le famiglie italiane con i figli a carico indistintamente.

Un bonus sociale di grande valore

Proprio l’assegno unico universale ha caratteristica di mettere soldi in tasca a tutte le famiglie che abbiano i figli a carico.

Ovviamente le famiglie con più figli e con ISEE più basso percepiranno più soldi. Ma oggi arriva un bonus molto particolare che arriva ad erogare addirittura ben 800 euro al mese al massimo, per i genitori in difficoltà con i figli a carico. Si tratta di un aiuto importantissimo dal punto di vista economico e che è cumulabile con l’assegno unico. Questo bonus va ad aiutare proprio quei genitori che si ritrovino in comprovate situazioni di difficoltà economica. Vediamo cosa richiede la legge per potere erogare questo bonus così ricco. Questo bonus è riservato a quei genitori che abbiano i figli a carico ma che siano soli perché separati o divorziati.

Un aiuto forte ai genitori

Quando c’è una separazione oppure un divorzio i figli vengono affidati ad un genitore che di solito è la madre. L’altro genitore è tenuto al pagamento degli alimenti. Tuttavia in alcuni particolari casi delineati proprio dal bonus genitori separati e divorziati, questo assegno di mantenimento può essere integrato oppure versato completamente dallo Stato. Per poter beneficiare del bonus genitori separati e divorziati che proprio in questo periodo è stato ampliato e potenziato, c’è bisogno di alcuni requisiti: il genitore affidatario deve avere un ISEE basso.

I requisiti per ottenere il bonus

Ma non basta che il genitore affidatario abbia un ISEE basso perché il requisito fondamentale è quello dell’oggettiva difficoltà economica da parte del genitore che deve versare il mantenimento a onorare questo obbligo. Quindi il genitore che deve versare il mantenimento per i figli deve dimostrare di avere oggettive e difficoltà economiche. Quindi sarà necessario dimostrare di avere avuto un calo del introito di almeno il 30%. Oppure una sospensione dell’attività lavorativa per un periodo di giorni rilevante. la normativa del bonus genitori separati e divorziati fissa chiaramente i requisiti per poter stabilire che il calo del reddito del genitore tenuto agli alimenti sia effettivamente rilevante.