Vacanze estive 2022: un salasso per le tasche degli italiani

Aumenta tutto: viaggi, cibo, trasporti. Quest’anno le vacanze estive si tradurranno in una mazzata per gli italiani.

Secondo i calcoli del Codacons, solo nell’ultimo mese i prezzi dei biglietti aerei internazionali sono aumentati del +160,2% su base annua, mentre i prezzi dei beni alimentari sono cresciuti del 10%.

Le ferie estive? Un’autentica “stangata” per le tasche degli italiani. Lo dice il Codacons: l’associazione dei consumatori, fatto qualche conto, segnala che i rincari dei prezzi non risparmiano alcuna voce di spese. Aumenta un po’ tutto: dai voli in aereo ai traghetti, dalla pizza al gelato. Nell’ultimo mese, per quel che concerne il capitolo dei trasporti, i prezzi dei biglietti aerei internazionali sono aumentati del 160,2% su base annuale. Se guardiamo ai voli europei arriviamo perfino a +168,4% (+26,9% i voli nazionali). Salgono anche le tariffe dei traghetti (+9,1%), mentre la benzina è aumentata del 10,5% e il gasolio del 20%.

Noleggiare un’automobile adesso risulta proibitivo: i prezzi dei noleggi di auto sono cresciuti quasi del +25% rispetto al 2021. Dormire in albergo costa mediamente il 16,6% in più rispetto all’anno passato, mentre un pacchetto vacanza completo in media è aumentato del 5,7%.

Carissimo anche il cibo

Dispendiosissimo anche mangiare: nell’ultimo mese i prezzi dei beni alimentari sono rincarati del 10%, mentre bar e ristoranti hanno ritoccato i listini al rialzo (in media, rispettivamente, del +4,6% e +4,8%). Non fanno eccezione neanche pizza e gelati: cenare in pizzeria costa il 5,4% in più, mentre gelaterie e pasticcerie hanno aumentato i prezzi del 5%.

Rincari anche nel campo della cultura

Anche acculturarsi costa di più: andare a visitare musei, monumenti storici costa mediamente il 3,6% in più. “Le vacanze estive 2022 saranno un salasso per gli italiani, e chi parte dovrà mettere mano al portafogli spendendo sensibilmente di più rispetto allo scorso anno – sottolinea il presidente del Codacons Carlo Rienzi – Basti pensare che in base alle stime del Codacons il costo di una vacanza di 10 giorni, tra spese per spostamenti, pernottamenti, cibi e servizi, passerà da una media di 996 euro a persona del 2021 ai circa 1.195 euro del 2022, con un incremento che potrebbe raggiungere i 199 euro pro capite”.