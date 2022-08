Calciomercato Juventus, bomba Zaniolo dopo l’infortunio di Di Maria

Calciomercato Juventus, l’infortunio di Di Maria rovina i piani di Allegri e può genera il clamoroso ritorno da parte di Cherubini.

Dopo mesi dominati da voci di mercato e indiscrezioni, si può finalmente tornare a parlare di campo. Nell’ultimo weekend c’è infatti stato la ripresa del calcio giocato, caratterizzata nelle zone più nobili della classifica dalle vittorie di tutte le big, maturate in modi diversi e contraddistinte da una serie di eventi di importanza tutt’altro che snobbabile. Basti pensare alla prima in giallorosso di Paulo Dybala, autore di una bella prestazione macchiata dal gol mancato sotto porta, passando per il grande inizio del Napoli di Spalletti o le vittorie, maturate in modo diverso, delle due milanesi.

Ovviamente, siamo in una fase troppo arretrata per poter fare i primi bilanci o valutazioni ma i primi novanta minuti della stagione possono restituirci consapevolezze diverse. A partire dall’animo di un Inter che non molla mai e che ha già compreso di quanto Lukaku possa tornare a spostare gli equilibri. Passando per l’esigenza di Mourinho di abbracciare nuovi giocatori nonostante i diversi e nobili approdi di questi mesi. A ciò si aggiungano poi le novità che potranno contraddistinguere il mercato del Napoli in queste ultime settimane e quelle destinate a intaccare anche il mondo Juventus.

Juventus, la Gazzetta lancia la bomba: ritorno di fiamma per Zaniolo

Gli uomini di Allegri si sono fin qui distinti per una campagna acquisti più che nobile e tradente il grande anelito al voler far tornare a vincere dopo la complicata stagione vissuta durante il ritorno di Massimiliano. Anche all’ombra della Mole Antonelliana, la prima di campionato ha restituito buoni feedback, come dimostrato dal rotondo 3-0 targato Di Maria e Vlahovic, autore di una doppietta, che ha permesso di iniziare il cammino con il piede giusto.

Al netto delle difficoltà iniziali, i bianconeri sono riusciti a imporsi su un avversario non facilissimo e fautore di un’importante delusione casalinga lo scorso anno. Tra i diversi aspetti positivi, va però segnalato l’infortunio di Di Maria, croce e delizia durante la gara di ieri, caratterizzata dal suo primo gol in bianconero, arrivato in meno di mezzora, ma anche dalla preoccupazione per lo stop verificatosi nella seconda frazione di gara.

A tal proposito, proprio come resta viva la curiosità circa le possibili contromosse di Cherubini e colleghi dopo l’infortunio di Pogba, non può sfuggire la ricostruzione odierna de “La Gazzetta dello Sport“, presentante uno scenario provocatorio e destinato ad assumere il sapore di una vera e propria bomba di mercato al fronte dell’incastro dei giusti presupposti. A seguire il contenuto di quanto presente sulle colonne odierne della Rosea.

” […] Se lo stop dovesse essere più lungo del previsto per la Juventus potrebbe essere un bel problema, soprattutto considerando l’assenza di Chiesa. E chissà che non si ritorni a parlare di Zaniolo, da tempo nel mirino dei bianconeri“.