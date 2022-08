Lite furibonda tra Conte e Tuchel: spuntano nuovi incredibili dettagli

Grande tensione tra Antonio Conte e Thomas Tuchel durante uno dei tanti derby di Londra tra Chelsea e Tottenham. Mani addosso tra i due tecnici i dettagli emersi lasciano senza parole.

La seconda giornata di Premier League ha visto andare in scena uno dei tanti derby di Londra, quello disputato a Stamford Bridge tra i padroni di casa del Chelsea di Thomas Tuchel e il Tottenham Hotspurs di Antonio Conte.

Una partita molto bella in cui il Chelsea è andato due volte in vantaggio venendo poi recuperato in entrambe le occasioni nonostante il maggior numero di chance per segnare e il controllo del gioco per quasi tutto il match.

Blues che sono passati in vantaggio dopo appena 19′ quando i due neo acquisti, Marc Cucurella e Kalidou Koulibaly, hanno confezionato un gol splendido. Il corner battuto perfettamente dallo spagnolo col mancino ha infatti trovato al centro dell’area il destro al volo dell’ex Napoli, che trova così il suo primo gol inglese alla prima davanti ai suoi nuovi tifosi.

Nella ripresa, dopo la clamorosa occasione fallita da Harry Kane, gli Spurs riescono comunque a pareggiare grazie al destro da fuori di Hojbjerg che trova l’angolino e l’1-1. Pareggio che dura però solo 9′, dato che gli uomini di Tuchel recuperano un ottimo pallone che Sterling offre a Reece James, il quale solo contro Lloris lo batte per il nuovo vantaggio Chelsea.

Sembra tutto pronto per la festa dei padroni di casa ma il Tottenham non molla, e dopo il calcio d’angolo con miracolo di Mendy riescono a trovare il pareggio proprio sul corner successivo grazie al colpo di testa di Harry Kane che al 96′ sullo splendido cross mancino di Perisic fissa il punteggio sul 2-2.

Guerra tra Conte e Tuchel

Le prime avvisaglie di un amore non corrisposto tra Conte e Tuchel si erano viste già dopo il gol del pareggio di Hojbjerg. Come suo solito il tecnico salentino festeggia in maniera molto vigorosa, cosa non vista bene dall’avversario il quale con un faccia a faccia gli intima di sedersi. Tuchel si vendica con una corsa scatenata sul gol del nuovo vantaggio dei suoi uomini.

Alla fine della partita i due si stringono la mano, e quando sembra che siano pronti a deporre le armi esplode la guerra. Tuchel non lascia andare la mano di Conte e i due finiscono di nuovo faccia a faccia e separati dai rispettivi staff.

Una lite proseguita sui social e ai microfoni dei giornalisti con Tuchel spiega le sue motivazioni: “Pensavo che quando ci si dà la mano ci si guarda negli occhi, ma a quanto pare Antonio non la pensa così” e Conte che invece si pente di non aver agito in maniera diversa durante l’esultanza di Tuchel come esprime in una storia Instagram: “Per fortuna che non ti ho visto…Uno sgambetto te lo saresti proprio meritato…”.

Un litigio dunque che promette di far vedere altri capitoli nei prossimi incontri tra le due compagini.