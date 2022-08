Carlotta Mantovan, lo scatto di Ferragosto diventa virale: boom di like per lei

Carlotta Mantovan, giornalista e conduttrice, moglie del compianto Fabrizio Frizzi, in uno scatto che ha entusiasmato il grande pubblico: eccolo.

Era il 26 marzo del 2018 quando, a causa di un’emorragia cerebrale, è scomparso l’amatissimo conduttore Fabrizio Frizzi. Da allora, la moglie del mai dimenticato presentatore Rai, Carlotta Mantovan, si è allontanata gradualmente dal piccolo schermo e dal mondo dello spettacolo.

Anche sui social, Carlotta Mantovan pubblica di rado. Pian piano, la conduttrice sta ritrovando il sorriso per amore della piccola Stella, nata dal matrimonio con Fabrizio Frizzi.

I due si sono conosciuti nel 2012, durante l’edizione di quell’anno di Miss Italia, condotto su Rai Uno da Fabrizio Frizzi. Allora, Carlotta Mantovan raggiunse il secondo gradino del podio.

Lo scatto di Antonella Clerici

In un post pubblicato sul suo account Instagram ufficiale, Antonella Clerici ha postato uno scatto che ha entusiasmato il grande pubblico. La conduttrice de E’ sempre mezzogiorno, su Rai Uno, si è mostrata insieme a Carlotta Mantovan. Quest’ultima, bellissima e sorridente, è da sempre grande amica della conduttrice. Ha scritto Clerici: “Come ogni ferragosto insieme. Ti voglio bene Carlotta. Noi e le ns bimbe che crescono”.

Tantissimi i like e le reaction al post anche perché, come detto, raramente Carlotta Mantovan si mostra in uno scatto sui social. Tra i commenti vip spiccano quelli di Rita Dalla Chiesa – ex moglie di Fabrizio Frizzi – quello di Monica Leofreddi e Carlo Conti.

Nel nord della Francia

Da diversi mesi, Carlotta Mantovan e sua figlia Stella hanno lasciato l’Italia, trasferendosi in pianta stabile in Francia. Una delle regioni preferite della conduttrice Antonella Clerici è la Normandia, nel nord del Paese transalpino. A quanto si apprende, Mantovan, vive una bellissima casa immersa nel verde.

Nei giorni scorsi si era parlato di un possibile trasferimento definitivo anche per Antonella Clerici e il suo compagno Vittorio Garrone. Questo avrebbe previsto – stando ai rumors – un ridimensionamento della presenza nel piccolo schermo dell’amata conduttrice. La notizia è stata però smentita dalla diretta interessata.