Meghan Markle, rivelazioni sul marito Harry: “Lui al primo incontro è stato…”

Sono state fatte rivelazioni inedite su Meghan Markle nei confronti del marito Harry, in particolare sul loro primo incontro ed il suo pensiero appena conosciuto il Principe in quella circostanza.

Nata negli Stati Uniti, Meghan Markle negli U.S.A è entrata nel mondo dello spettacolo lavorando come modella ed attrice, in quest’ultimo campo ha recitato in numerosi film tra cinema e televisione, mentre a livello sentimentale si era legata al produttore cinematografico Trevor Engelson nel 2004 ed unendosi insieme a lui in matrimonio 7 anni dopo.

Nel 2013 arriva il divorzio della coppia, ma nella vita dell’attrice arriva all’improvviso Harry, con cui deciderà di lasciare la carriera di attrice e modella, dedicandosi da quel momento in poi alla Famiglia Reale.

Il suo passato non passerà però inosservato a Buckingham Palace, tanto da indurre la coppia a trasferirsi in Canada e poi negli Stati Uniti, ma il loro legame rimarrà solido. Da 6 anni sono insieme ufficialmente ed a novembre festeggeranno un lustro dal loro matrimonio, senza dimenticare i due figli avuti, ma negli ultimi giorni si sono conosciuti maggiori dettagli del primo incontro con il suo futuro marito.

Cosa ha raccontato di quella volta

Direttamente dalla sua biografia, lo scrittore inglese Tom Bower ha raccontato di quella prima volta, quando i due si conobbero in un appuntamento al buio, e da allora è scoccata la scintilla.

Ottima fu l’impressione di Meghan Markle nei confronti del Principe, descritto per l’occasione attraverso le seguenti parole nella biografia di Bower: “Adorabile e gentiluomo”.

Le altre sue parole

Secondo ulteriori indiscrezioni di persone vicine ai Sussex, l’entusiasmo dell’allora attrice era molto alto, a tal punto da non resistere ed approfondire il rapporto con Harry in seguito a quel primo incontro, fino al momento in cui è stata ufficializzata la coppia.

Dopo essere ritornati a distanza di tempo a Londra, in occasione del Giubileo della Regina Elisabetta, Meghan Markle insieme ad Harry sono andati negli Stati Uniti, anche se ai primi di settembre si ritroveranno nella capitale inglese per alcuni impegni a scopo benefico, dove sono da sempre molto attivi, nel loro tour europeo, in cui è prevista come ulteriore meta la Germania.